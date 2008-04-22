چهار شرور شرق کشور به هلاکت رسیدند

سرتیپ دو پاسدار سید عباس عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طرح عملیاتی اتحاد 7 در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس همچنین تعطیلات ایام نوروز و با هدف تامین امنیت و مقابله با تحرکات ضد انقلاب و اشرار با به گارگیری یگانهای قرارگاه عملیاتی فجر ونصر و استفاده از بالگردهای هواناجا وهوانیروز به اجرا درآمد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص) با اشاره به اقداماتی از قبیل تشکیل و استقرار پاسگاه فرعی و اصلی فرماندهی یگانهای هوانیروز و هواناجا در زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار به منظور اجرای گشتهای هوایی و شناسایی در جهت مقابله با اشرار و تامین حفاظت صندوقهای انتخابات، اجرای نمایش قدرت در محورهای پرتردد، اجرای گشت رزمی و پوششی در محورها و نقاط آلوده، ابلاغ دستورات هوشیاری و مراقبتی به یگانهای تابعه، چندین مورد درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح افزود: در جریان این طرح عملیاتی نتایجی از جمله هلاکت چهار شرور، دستگیری یک نفر از اشرار، کشف مقادیری سلاح و مهمات، توقیف دو دستگاه موتور سیکلت که اشرار برای اهداف خود از آن استفاده می کردند حاصل شد.

سردار سید عباس عطایی همچنین از دستگیری سه هزار و767 تبعه غیرمجاز و کشف بیش از 285 کیلوگرم مواد مخدر در این طرح خبر داد و تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته توسط ماموران جان برکف قرارگاه، شاهد امنیت بسیار خوبی در استان سیستان و بلوچستان در این مدت بودیم به طوری که طبق اعلام مسئولان استان امسال طی تعطیلات نوروز 500 هزار مسافر و گردشگر از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان بازدید کردند که این تعداد مسافر نوروزی در مقایسه با سال گذشته از رشد 100 درصدی برخوردار بوده است.