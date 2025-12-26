۹ دی نماد بصیرت ملت ایران و شکست فتنه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به قرار گرفتن در آغاز ماه پرفضیلت رجب گفت: ماه رجب از ویژگیها و فضیلتهای بینظیری برخوردار است و فرصت ارزشمندی برای خودسازی، تهذیب نفس و تجدید عهد با خدای متعال به شمار میرود. انسانها در مقاطع مختلف با خداوند پیمان میبندند، اما ممکن است در گذر زمان دچار غفلت شوند و ماه رجب میتواند نقطه شروعی دوباره برای بازگشت به این عهدها باشد.
وی افزود: بر اساس روایات، حتی روزه گرفتن یک روز از ماه رجب با ایمان و اخلاص، موجب رضوان الهی و دور شدن غضب و عذاب الهی از انسان میشود.
حجتالاسلام کرامتی ماه رجب را نقطه عطفی در خودسازی انسانها دانست و تأکید کرد: دعاهای وارد شده برای این ماه، بهویژه دعاهایی که پس از نماز ظهر خوانده میشود و برخی از آنها از ناحیه مقدسه امام زمان (عج) نقل شده، نشاندهنده ارتباط عمیق ماه رجب با وجود مقدس حضرت ولیعصر (عج) است.
وی با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت گفت: این روز یکی از مهمترین و درخشانترین مناسبتهای تاریخ انقلاب اسلامی است و از نظر عظمت و جایگاه، با کمتر حادثهای در تاریخ انقلاب قابل مقایسه است، چراکه ملت آگاه و بصیر ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی، یک فتنه پیچیده صهیونیستی آمریکایی را با هوشیاری خود دفن کردند.
وی گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه خود، هم رشد و بصیرت سیاسی و اجتماعیشان را به نمایش میگذارند، هم نظام جمهوری اسلامی را در برابر بسیاری از فتنهها و توطئههای بعدی بیمه میکنند. این روز بهدرستی مصداق بارز «یومالله» است، چراکه اراده الهی از طریق اراده و حرکت آگاهانه مردم تجلی یافت.
امام جمعه گلپایگان با تأکید بر اینکه پایههای نظام اسلامی بر خون شهدای گرانقدر است، تصریح کرد: حفظ این نظام مسئولیت سنگینی را بر دوش همگان قرار میدهد و هر جامعهای که در دفاع از ارزشهای دینی، پیوند با خدا و ولیّ خدا تا پای جان ایستادگی کند، قطعاً مشمول نصرت الهی خواهد شد.
وی با اشاره به عوامل ناکامی دشمن در فتنهها گفت: یکی از مهمترین دلایل شکست دشمن، در کنار بصیرت و تشخیص صحیح مردم، خطای محاسباتی دشمن و تحلیل نادرست او از جامعه اسلامی و ملت ایران بود. این خطا بارها در طول تاریخ انقلاب تکرار شده است.
