  1. استانها
  2. اصفهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

۹ دی نماد بصیرت ملت ایران و شکست فتنه دشمنان است

۹ دی نماد بصیرت ملت ایران و شکست فتنه دشمنان است

گلپایگان -امام جمعه گلپایگان گفت: ملت آگاه ایران با بصیرت و حضور به‌موقع خود، فتنه‌ای پیچیده و طراحی‌شده از سوی دشمنان را خنثی می کنند و نظام اسلامی را در برابر توطئه‌ها بیمه می سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به قرار گرفتن در آغاز ماه پرفضیلت رجب گفت: ماه رجب از ویژگی‌ها و فضیلت‌های بی‌نظیری برخوردار است و فرصت ارزشمندی برای خودسازی، تهذیب نفس و تجدید عهد با خدای متعال به شمار می‌رود. انسان‌ها در مقاطع مختلف با خداوند پیمان می‌بندند، اما ممکن است در گذر زمان دچار غفلت شوند و ماه رجب می‌تواند نقطه شروعی دوباره برای بازگشت به این عهدها باشد.

وی افزود: بر اساس روایات، حتی روزه گرفتن یک روز از ماه رجب با ایمان و اخلاص، موجب رضوان الهی و دور شدن غضب و عذاب الهی از انسان می‌شود.

حجت‌الاسلام کرامتی ماه رجب را نقطه عطفی در خودسازی انسان‌ها دانست و تأکید کرد: دعاهای وارد شده برای این ماه، به‌ویژه دعاهایی که پس از نماز ظهر خوانده می‌شود و برخی از آن‌ها از ناحیه مقدسه امام زمان (عج) نقل شده، نشان‌دهنده ارتباط عمیق ماه رجب با وجود مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت گفت: این روز یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین مناسبت‌های تاریخ انقلاب اسلامی است و از نظر عظمت و جایگاه، با کمتر حادثه‌ای در تاریخ انقلاب قابل مقایسه است، چراکه ملت آگاه و بصیر ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی، یک فتنه پیچیده صهیونیستی آمریکایی را با هوشیاری خود دفن کردند.

وی گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه خود، هم رشد و بصیرت سیاسی و اجتماعی‌شان را به نمایش می‌گذارند، هم نظام جمهوری اسلامی را در برابر بسیاری از فتنه‌ها و توطئه‌های بعدی بیمه می‌کنند. این روز به‌درستی مصداق بارز «یوم‌الله» است، چراکه اراده الهی از طریق اراده و حرکت آگاهانه مردم تجلی یافت.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر اینکه پایه‌های نظام اسلامی بر خون شهدای گرانقدر است، تصریح کرد: حفظ این نظام مسئولیت سنگینی را بر دوش همگان قرار می‌دهد و هر جامعه‌ای که در دفاع از ارزش‌های دینی، پیوند با خدا و ولیّ خدا تا پای جان ایستادگی کند، قطعاً مشمول نصرت الهی خواهد شد.

وی با اشاره به عوامل ناکامی دشمن در فتنه‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل شکست دشمن، در کنار بصیرت و تشخیص صحیح مردم، خطای محاسباتی دشمن و تحلیل نادرست او از جامعه اسلامی و ملت ایران بود. این خطا بارها در طول تاریخ انقلاب تکرار شده است.

کد خبر 6702565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها