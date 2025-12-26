نوزدهمین یادواره شهدای روستای گورزانگ میناب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بزرگداشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی و نوزدهمین یادواره شهدای سرفراز روستای گورزانگ، با حضور گسترده مردم شهیدپرور میناب برگزار شد.
در این مراسم، سردار کاجی با سخنرانی خود بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کرد. گروه سرود «بچههای آسمانی گورزانگ» کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ با اجرای قطعاتی حماسی فضای مراسم را عطرآگین کردند. همچنین حامد رکنی با نوای مداحی و حسین کریمی با شعرخوانی، حال و هوای معنوی مراسم را دوچندان ساختند.
در بخش پایانی، از خانوادههای معظم شهدا تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره شهیدان گورزانگ بار دیگر در دلها زنده شد.
روستای گورزانگ از توابع بخش بندزرک شهرستان میناب، ۱۲ شهید معظم را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است و به همین دلیل این دیار به عنوان یکی از کانونهای ایثار و شهادت در شهرستان میناب شناخته میشود. حضور پرشور مردم در یادوارهها و بزرگداشتها، نشاندهنده پایبندی اهالی این روستا به فرهنگ مقاومت و آرمانهای شهدا و ادامه راه آنان است.
