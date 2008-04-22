عده ای بدنبال بین المللی کردن بحران لبنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولید المعلم در پایان نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت به خبرنگاران گفت: از آن نگرانم که هدف نشست درباره لبنان در کویت با ساختار کنونی آن خارج کردن بحران سیاسی لبنان از دستان دبیرکل اتحادیه عرب به منظور بین المللی کردن آن باشد.

وزیر امور خارجه سوریه این مطلب را در اشاره به تلاش های عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان براساس طرح کاری این اتحادیه بیان داشت.

نشست غیر رسمی درباره لبنان در کویت امروز در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت که ساعتی پیش به کار خود پایان داد، آغاز شد. کشور سوریه در این نشست حضور ندارد.

برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز با المعلم درباره مسئله لبنان در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت گفتگو کرد.

این اولین نشست دراین سطح از دسامبر گذشته به شمار می رود که پاریس تصمیم به توقف تماس های خود با دمشق در سطوح بالا گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه دیروز به جمع خبرنگاران گفته بود: نشست غیررسمی درباره بحران لبنان در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق برگزار خواهد شد.

پاسکال اندریانی افزود: در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، عربستان، مصر، امارات، آمریکا، اردن، ایتالیا، لبنان (نماینده دولت سنیوره)، کویت، قطر، انگیلس و روسیه حضور خواهند داشت.

وی گفت: در این نشست همچنین "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب و یک نماینده از سازمان ملل متحد شرکت می کنند.