زاکانی: جریان اصلاح طلبی ریشه در گفتمان غرب دارد/ انصاری: اصلاح طلبان حمایت غرب را نفی می کنند

به گزارش خبرنگارمهر در مناظره امروز زاکانی و انصاری که از سوی بسیج داشجویی دانشگاه شهید بهشتی در تالار مولوی دانشکده ادبیات این دانشگاه انجام شد، ابتدا علی رضا زاکانی، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان اظهارامیدواری کرد که انتخابات دوردوم، تکمیل کننده انتخابات 24 اسفند باشد تا ازاین طریق شاهد مجلسی کارآمد، پرتلاش، پرکوشش و برای تامین منافع ملی شکل گیرد.
وی افزود: ازدید ما جریان اصلاحات جریانی بی ریشه و ریشه درگفتمان انقلاب اسلامی ندارد چرا که باید دیدگاه های این جریان را در گفتمان غرب جستجو کرد.
این عضو جبهه متحد اصولگرایان گفت: متاسفانه اصلاح طلبان دچاریک نوع تناقض در اندیشه ها هستند که با آن ابزار نمیتوانند در چارچوب قانون و انقلاب اسلامی اصلاحی را ایجاد کنند.
زاکانی با تاکید یر اینکه گروه ها و مجموعههای اصلاحطلب نمیتوانند با هم پیوستگی استراتژیک و مبنایی داشته باشند، گفت: یک سرطیف اصلاح طلب معتقد به انقلاب، امام و رهبری است و سردیگر طیف آنها اعتقادی به این اصول ندارد بنابراین کارآیی آنها حداقلی است.
این نماینده مجلس هفتم تصریح کرد: اصلاح طلبان در نوع اصلاحی که انجام میدهند دچار مشکلات هستند به گونهای که هرکجا ساختار و مانعی ببینند نفی ساختار میکنند به گونه ای که در دورانی میخواستند اسلامیت را به نفع جمهوریت مصادره کنند و شعار عبور از خاتمی را مطرح کردند.
وی تاکید کرد که اگر قرار است مجلس هشتم تحت تاثیر جریان اصلاحات باشد آثار نامناسبی خواهد داشت چرا که اندیشههای آنان منطبق با انقلاب نیست و کسان دیگری آنها را حمایت می کنند.
در ادامه این مناظره حجت الاسلام مجید انصاری، عضو ارشد جامعه روحانیون مبارز خاطرنشان کرد: ازآنجا که در کشور ما احزاب نهادینه نشده است، آسیب شناسی احزاب جای مناسبی برای طرح ندارد چرا که ما اکنون شاهد شکلگیری جبهههایی در دو جناح اصلاح طلب واصولگراهستیم که ممکن است افرادی دراین جبههها حضور داشته باشند که احساس حداقلی و وجهه اشتراک کمی با این جبهه داشته باشند.
وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه بهترین نوع اصولگرایی، اصولگرایی اصلاحطلبانه است،گفت: با وجودی که گفتمان اصولگرایی ریشه در قرآن دارد اما همان طور که در قرآن آمده هیچ مسلمانی نمیتواند اصلاحطلب نباشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: بحث تحصن در مجلس ششم بحثی بود که بنده با آن مخالفم. وی در ادامه افزود: اگر ادعا می کنند که بوش از اصلاحطلبان حمایت میکند خوب بیایند اصلاحطلبانی که اکنون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به دور دوم انتخابات راه یافته اند را با 11 نامزد اصولگرایی که به دور دوم راه یافته از لحاظ سوابق انقلابی و مبارزاتی مقایسه کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر حضور گسترده مردم در انتخابات، یادآورشد: اصلاح طلبان همواره خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات هستند و توصیه می کنند که مردم باید در همه صحنهها حضور داشته باشند.
انصاری با بیان اینکه اصلاح طلبان در مجلس هشتم به هیچ عنوان مشاجرات بیهوده سیاسی را تعقیب نخواهند کرد، ادامه داد: به عنوان یکی از نمایندگان اصلاحطلب اعلام میکنم که ما در مجلس هشتم به دنبال اصلاح اموری هستیم که احساس میکنیم مشکل ساز شده است.
به گزارش مهر،عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز اضافه کردکه اصلاح طلبان در مجلس هشتم هیچ هدفی جزپیگیری مسائل اقتصادی و سند چشمانداز ندارند.
انصاری گفت: از این تریبون اعلام می کنم که اصلاح طلبان به طور کلی بحث حمایت آمریکا را نفی می کنند و اگر آنها چنین چیزی را اعلام کرده اند به این دلیل است که از قدرت و کارایی اصلاح طلبان می ترسند.
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