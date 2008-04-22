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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

مسابقات فوتبال جام حذفی /

کار استقلال و راه آهن به ضربات پنالتی کشید

تیم فوتبال استقلال تهران در پایان وقت های اضافی دیدار مرحله یک چهارم نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور برابر راه آهن به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای باقیمانده از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور، عصر امروز دو تیم فوتبال استقلال و راه آهن برابر هم صف آرایی کردند که در پایان 120 دقیقه قانونی و اضافی این مسابقه دو تیم به تساوی 2 بر 2 دست یافتند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، احمد تقوی (12) و مجید نورمحمدی(51) برای راه آهن گلزنی کردند و فرهاد مجیدی (25 و 67) گلهای استقلال را به ثمر رساند.

ضمن اینکه احمد تقوی، ابراهیم کریمیان، رضا نورمحمدی و گئورگ کاسپاروف از تیم فوتبال راه آهن و فرهاد مجیدی و مهرداد پولادی از تیم استقلال از محسن ترکی داور این مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

ضربات پنالتی از دقایقی دیگر تکلیف سومین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور را مشخص می کند.

کد مطلب 670289

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