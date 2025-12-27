  1. دانشگاه و فناوری
مهلت فراخوان حمایتی در حوزه توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی تا ۱۰ دی

معاونت علمی ریاست‌جمهوری با هدف تقویت زیرساخت‌های فناورانه و تصمیم‌سازی داده‌محور، پنج فراخوان حمایتی برای طراحی و توسعه سامانه‌های هوشمند و هوش مصنوعی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فراخوان‌ها با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تیم‌های فناور و مجموعه‌های توانمند در توسعه راهکارهای نوآورانه، ارتقای شفافیت، افزایش دقت فرآیندهای ارزیابی و تقویت نظام تصمیم‌گیری هوشمند در سطح ملی منتشر شده‌اند.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط هر فراخوان، برای دریافت جزییات کامل، ثبت‌نام و ارسال پیشنهادهای فنی و مالی، به بخش فراخوان‌های سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مراجعه کنند.

مهلت ارسال درخواست‌ها برای فراخوان‌های مذکور تا دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

مهتاب چابوک

