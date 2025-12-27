به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فراخوان‌ها با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تیم‌های فناور و مجموعه‌های توانمند در توسعه راهکارهای نوآورانه، ارتقای شفافیت، افزایش دقت فرآیندهای ارزیابی و تقویت نظام تصمیم‌گیری هوشمند در سطح ملی منتشر شده‌اند.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط هر فراخوان، برای دریافت جزییات کامل، ثبت‌نام و ارسال پیشنهادهای فنی و مالی، به بخش فراخوان‌های سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مراجعه کنند.

مهلت ارسال درخواست‌ها برای فراخوان‌های مذکور تا دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.