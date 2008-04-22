بیش از پنج هزار فرهنگی در مازندران فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، عصر سه شنبه در جلسه ستاد تامین مسکن فرهنگیان مازندران اظهار داشت: تعداد 525 فرهنگی با سابقه 25 سال فعالیت در استان فاقد مسکن هستند.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان می توانند با رایزنی مسکن و شهرسازی از مزایای طرح 99 ساله مسکن برای تامین مسکن فرهنگیان اقدام کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه اولویت اساسی دولت نهم است، تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان با برگزاری جلسات مدون نسبت به تامین مسکن فرهنگیان اقدام کند.

شفقت با بیان اینکه تا دو ماه آینده تامین سیمان از سبد حمایتی دولت حذف خواهد شد یادآور شد: تاکنون چهار هزار و 354 فرهنگی در قالب طرح 99 ساله مسکن در استان ثبت نام کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان غیر ممکن است در عین حال عنوان کرد: آموزش و پرورش می تواند از کاربریهای آموزشی بلا استفاده برای ساخت مسکن اقدام کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در این نشست همچنین با اشاره به اینکه 75 درصد پرسنل رسمی و شاغل دستگاه های اجرایی استان را فرهنگیان تشکیل می دهند، یادآور شد: فعالیت تعدادی از تعاونی های مسکن فرهنگیان استان به واسطه کمبود سیمان راکد شده است.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازنردان نیز با بیان اینکه ماهانه 350 تن سیمان به تعاونی های مسکن فرهنگیان استان داده می شود از افزایش سهمیه دو هزار تنی این تعاونی ها در سال جاری خبر داد.