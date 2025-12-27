محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان قم امروز شنبه در اغلب ساعات به صورت قسمتی ابری خواهد بود و در برخی بازه‌ها افزایش میزان ابرناکی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در پی این شرایط، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد و این بارش‌ها بیشتر به صورت خفیف و مقطعی خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی استان قم افزود: از ساعات بعدازظهر امروز، به‌ویژه در مناطق مرتفع استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست که می‌تواند به طور موقت بر شرایط جوی این مناطق تأثیرگذار باشد.

ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز یک‌شنبه بیان کرد: در این روز آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی در مناطق مختلف استان به‌ویژه نواحی مرتفع و سردسیر محتمل است.

وی ادامه داد: در روز یک‌شنبه نیز در برخی ساعات شاهد بارش باران خواهیم بود و با تقویت شرایط ناپایدار، از بعدازظهر این روز وزش باد شدید، به‌خصوص در ارتفاعات استان، رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی قم تصریح کرد: طی این مدت، در مناطق مرتفع غربی و جنوبی استان، با توجه به کاهش دما، بارش‌ها به صورت پراکنده و در قالب برف پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب لغزندگی محورهای کوهستانی شود.

ترابیان با اشاره به وضعیت کیفیت هوا در ساعات ابتدایی امروز گفت: صبح امروز شرایط جوی برای انباشت آلاینده‌های جوی مهیا خواهد بود که می‌تواند منجر به کاهش نسبی کیفیت هوا شود، اما از بعدازظهر با تقویت وزش باد، شرایط تهویه هوا بهبود پیدا خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع و رانندگان محورهای کوهستانی، لازم است با توجه به تغییرات جوی پیش‌بینی‌شده، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.