مربی پرسپولیس در جمع استقلالی ها / سجده شکر بازیکنان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار تیم فوتبال استقلال تهران در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 3 از سد راه آهن گذشت که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* با توجه به حساسیت این مسابقه انتظار می رفت تماشاگران بیشتری در ورزشگاه آزادی حاضر شوند اما تنها 30 هزار تماشاگر از این بازی دیدن کردند.

* یکی از تماشاگران که به دلیل هیجانات این دیدار، پیش از آغاز بازی بیهوش شده بود، توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

* آرش برهانی با پیراهن شماره 27 فرهاد مجیدی خود را گرم کرد اما با پیراهن شماره 6 بازی کرد. همچنین میثم بائو بازیکن پیشین استقلال و فعلی راه آهن با تشویق هواداران استقلال مواجه شد.

* عزیز محمدی، ناصر شفق و فتح الله زاده اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، نفریه عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، رضا رجبی و سیروس دین محمدی بازیکنان پیشین تیم استقلال، علیرضا مرزبان مربی و مشاور باشگاه پرسپولیس و احمد ارشدی از مسئولان سازمان تربیت بدنی با حضور در جایگاه ویژه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* پیش از آغاز مسابقه تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان راه آهن به سمت نیمکت استقلال رفتند و با فیروز کریمی و سایر اعضای کادر فنی استقلال دیدار و گفتگو کردند.

* در آغاز نیمه دوم مسابقه بازیکنان استقلال با 3 دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شدند تا این نیمه با 5 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* تشویق بی امان تماشاگران استقلال یکی از نکات جالب این دیدار بود. این تشویق حتی در زمانیکه استقلال گل خورد، بیشتر شد تا بازیکنان این تیم با روحیه بیشتر برابر حریف بازی کنند، البته این تشویق ها تا پایان مسابقه ادامه داشت.

* تماشاگران استقلال از ابتدای مسابقه به شدت مجیدی را تشویق می کردند و این تشویق بعد از گل دوم این تیم بیشتر شد. ضمن اینکه امیرحسین صادقی بعد از این گل سجده شکر بجا آورد. برخی بازیکنان استقلال نیز در پایان ضربات پنالتی و صعود استقلال سجده شکر بجای آوردند.

* در جریان این دیدار تماشاگران استقلال بارها علیه پرسپولیس شعار دادند. آنها در زمان ضربات پنالتی ضمن تشویق طالب لو دست های خود را دور گردن هم انداخته بودند و تیم خود را بدین شکل تشویق کردند.