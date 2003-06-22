به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان امروز در كنفرانس اقتصاد جهاني تاكيد كردند : روند صلح در خاورميانه بدون همكاري كشورهاي اروپايي ممكن نخواهد بود.
يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان تصريح كرد : كشورهاي اروپايي همواره خواهان پيشبرد روند صلح در خاورميانه هستند .
وي ضمن آمادگي كشورهاي اروپايي براي مشاركت در بازسازي عراق همچنين از شركت كنندگان اين كنفرانس خواست تا براي بازسازي اين كشور گامهاي جدي بردارند .
خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي نيز در اين باره گفت: اروپا بايد براي استقرار صلح در خاورميانه نقشي محوري ايفا كند .
كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا ، تشكيلات خود گردان ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و روسيه در حاشيه اين كنفرانس آمادگي خود را براي پيشرفت روند صلح خاورميانه اعلام كردند .
در نشست مجمع جهاني اقتصاد در اردن مطرح شد
برقراري آرامش در خاورميانه بدون همكاري اروپا ميسر نيست
يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در كنفرانس جهاني اقتصاد آمادگي كشورهاي اروپايي را براي پيشبرد صلح خاور ميانه اعلام كردند .
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان امروز در كنفرانس اقتصاد جهاني تاكيد كردند : روند صلح در خاورميانه بدون همكاري كشورهاي اروپايي ممكن نخواهد بود.
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