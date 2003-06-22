برقراري آرامش در خاورميانه بدون همكاري اروپا ميسر نيست

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان امروز در كنفرانس اقتصاد جهاني تاكيد كردند : روند صلح در خاورميانه بدون همكاري كشورهاي اروپايي ممكن نخواهد بود.

يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان تصريح كرد : كشورهاي اروپايي همواره خواهان پيشبرد روند صلح در خاورميانه هستند .

وي ضمن آمادگي كشورهاي اروپايي براي مشاركت در بازسازي عراق همچنين از شركت كنندگان اين كنفرانس خواست تا براي بازسازي اين كشور گامهاي جدي بردارند .

خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي نيز در اين باره گفت: اروپا بايد براي استقرار صلح در خاورميانه نقشي محوري ايفا كند .

كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا ، تشكيلات خود گردان ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و روسيه در حاشيه اين كنفرانس آمادگي خود را براي پيشرفت روند صلح خاورميانه اعلام كردند .



