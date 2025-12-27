مراسم و محافل حرم حضرت معصومه (س) در هفته جاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیایش صبحگاهی و قرائت دعای عهد یکشنبه تا سه‌شنبه (۷ تا ۹ دی) برگزار می‌شود، همچنین مراسم روز چهارشنبه ۱۰ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام علی اصغر ظهیری، پنجشنبه ۱۱ دی قرائت زیارت عاشورا با نوای حجت‌الاسلام سعید کارگر و جمعه ۱۲ دی قرائت دعای ندبه با نوای محمد یزد خواستی و سخنرانی حجت‌الاسلام‌و المسلمین سید صادق میر شفیعی دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از ظهر حرم بانوی کرامت روزهای شنبه تا پنجشنبه (۶ تا ۱۱ دی) با شرح آیات به ترتیب توسط حجج‌اسلام سید ابوالفضل حکیمی، محمد صافی، سید محسن آزادی، محمد صادق کفیل، روح‌الله راسل و محمد حاج ابوالقاسم؛ همچنین جمعه ۱۲ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی امیر محسن عرفان برگزار می‌شود.

مراسم بعد از ظهر حرم بانوی کرامت با قرائت زیارتنامه حضرت معصومه (س) و روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (۸ تا ۱۱ دی) با مداحی یاسین شیخ زاده، مهدی نجفی، سید حسن گل ختمی، حسن حیدرزاده و روز جمعه ۱۲ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام ابوالفضل احمدی و مداحی مجتبی فیاضی دنبال می‌شود.

مراسم قبل از مغرب در روزهای شنبه تا جمعه (۶ تا ۱۲ دی) به ترتیب با سخنرانی حجج‌اسلام رضا مهکام، سید موسی موسوی، حبیب عباسی، علی کلاته، علیرضا حیدرزاده، علی احمدپور، احمد لقمان و مداحی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۹ و۱۰ دی) توسط محمد رمضانی و مهدی ابراهیمی و قرائت زیارت آل‌یاسین با نوای صادق قمی برگزار می‌شود.

مراسم شب حرم حضرت معصومه (س) از روز شنبه تا جمعه (۶ تا ۱۲ دی) به ترتیب با سخنرانی حجج‌اسلام محمد مهدی ماندگاری، محمدحاج ابوالقاسم، حبیب‌الله فرحزاد، ناصر رفیعی و سید میرهاشم حسینی و مداحی علی اکبر حائری، مصطفی میرداماد و حسن نعمتی و میثم مطیعی برگزار می‌شود.

قرائت دعای توسل سه‌شنبه ۹ دی بعد از نماز عشاء، پنجشنبه ۱۱ دی قرائت زیارت عاشورا بعد از نماز صبح با نوای حجت‌الاسلام سعید کارگر، قرائت دعای کمیل بعد از نماز عشاء با نوای حسن شالبافان، قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی، دعای کمیل نیمه شب جمعه ۱۲ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی محمد یزدخواستی و همچنین دعای ندبه صبح جمعه با نوای محمد یزد خواستی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدصادق میرشفیعی برگزار می‌شود.