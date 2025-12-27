رضا دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پروژه کنارگذر ایوان که در ابتدای سال ۱۳۹۷ با طول ۹ کیلومتر آغاز شد، پس از توقف در دی‌ماه ۱۴۰۰ به دلیل وجود معارضین و مشکلات اجرایی، در سال ۱۴۰۱ مجدداً با دو قرارداد جدید شامل قطعه اول به طول سه کیلومتر و قطعه دوم به طول شش کیلومتر از سر گرفته شد.

وی افزود: برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل عدم اخذ مجوز ماده ۲۳ تخصیص و تزریق بودجه محقق نشد.

دارابی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های استاندار ایلام، مدیرکل شهرسازی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مشکل اخذ مجوز ماده ۲۳ برطرف شده و به‌زودی اعتبارات تخصیص خواهد یافت.

معاون عمرانی استاندار ایلام تصریح کرد: جلسات متعددی با پیمانکار پروژه برگزار شده و ضمن پرداخت بخشی از مطالبات، برنامه زمان‌بندی جدیدی نیز دریافت شده است. مشکلات فنی و نقشه‌های اجرایی پروژه نیز با همکاری پیمانکار حل و فصل شده است.

دارابی در پایان ابراز امیدواری کرد: با روند فعلی و رفع موانع موجود، پروژه کنارگذر ایوان در سال آینده به بهره‌برداری برسد.