به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد این همایش با موضوع بررسی ریشه‌های تهاجم سینمایی ایران به فرهنگ ایرانی و دین اسلام و راهکارهای مقابله با این تهاجم با حضور جمعی از کارشناسان، منتقدان و فیلمسازان برگزار خواهد شد.

رضا میرکریمی،‌ مجید شاه‌حسینی، شفیعی سروستانی،‌ حجت‌الاسلام مجید پورطباطبایی،‌ نادر طالب‌زاده،‌ نصرت‌الله تابش،‌ ابوالحسن علوی طباطبایی و سعید مستغاثی سخنرانان همایش سینمای ضدفتنه هستند که در قالب دو نشست دو ساعته برگزار و در آن فیلم‌های "فتنه"، "پرسپولیس"، "300" و "یک شب با پادشاه" بررسی می‌شود.

همایش کاربردی سینمای ضدفتنه نخستین برنامه از سلسله همایش‌های انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در دوره جدید است که هفتم اردیبهشت ساعت 18 در سالن اجتماعات خانه سنما برگزار می‌شود و شرکت در آن برای اعضاء خانه سینما آزاد است.