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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۵۳

همایش کاربردی "سینمای ضدفتنه" برگزار می‌شود

کمیته فرهنگی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران همایش یکروزه "سینمای ضدفتنه" را روز شنبه هفتم اردیبهشت در خانه سینما برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد این همایش با موضوع بررسی ریشه‌های تهاجم سینمایی ایران به فرهنگ ایرانی و دین اسلام و راهکارهای مقابله با این تهاجم با حضور جمعی از کارشناسان، منتقدان و فیلمسازان برگزار خواهد شد.

رضا میرکریمی،‌ مجید شاه‌حسینی، شفیعی سروستانی،‌ حجت‌الاسلام مجید پورطباطبایی،‌ نادر طالب‌زاده،‌ نصرت‌الله تابش،‌ ابوالحسن علوی طباطبایی و سعید مستغاثی سخنرانان همایش سینمای ضدفتنه هستند که در قالب دو نشست دو ساعته برگزار و در آن فیلم‌های "فتنه"، "پرسپولیس"، "300" و "یک شب با پادشاه" بررسی می‌شود.

همایش کاربردی سینمای ضدفتنه نخستین برنامه از سلسله همایش‌های انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در دوره جدید است که هفتم اردیبهشت ساعت 18 در سالن اجتماعات خانه سنما برگزار می‌شود و شرکت در آن برای اعضاء خانه سینما آزاد است.

کد مطلب 670312

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