نشست کویت درباره لبنان خواستار انتخاب فوری رئیس جمهوری این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در بیانیه پایانی خود خواستار انتخاب فوری ژنرال میشل سلیمان نامزد توافقی گروههای لبنانی به عنوان رئیس جمهور بدون پیش شرط شدند.

این بیانیه همسو با طرح کاری اتحادیه عرب خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان و قانون جدید انتخابات مورد توافق طرف های لبنانی شدند.

براساس این بیانیه، شرکت کنندگان نارضایتی عمیق خود را در قبال فلج بودن روند سیاسی در لبنان ابراز داشته و تاکید کردند: لبنان با ثبات عاملی برای صلح و امنیت منطقه وخارج از آن خواهد بود.

آنها همچنین از همه طرفها در داخل و خارج از لبنان خواستند تا به استقلال و حاکمیت این کشور احترام بگذارند.

شرکت کنندگان از لبنان و سوریه خواستند تا روابط میان خود را بویژه از طریق برقراری روابط دیپلماتیک و ترسیم مرزها میان آنها در فضایی از احترام دوجانبه بار دیگر مشخص کنند.

نشست غیر رسمی درباره لبنان در کویت امروز در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت که ساعتی پیش به کار خود پایان داد، برگزار شد. کشور سوریه در این نشست حضور نداشت.

در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، عربستان، مصر، امارات، آمریکا، اردن، ایتالیا، لبنان (نماینده دولت سنیوره)، کویت، قطر و انگیلس حضور داشتند. نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و دبیرخانه سازمان ملل متحد از دیگر حاضران در این نشست بودند.

وزیر امور خارجه سوریه پیشتر هشدار داد که هدف از نشست غیر رسمی امروز درباره لبنان در کویت، بین المللی کردن بحران سیاسی لبنان و پایان دادن به تلاش های اتحادیه عرب برای حل این بحران است.

برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز با المعلم درباره مسئله لبنان در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت گفتگو کرد.

این اولین نشست دراین سطح از دسامبر گذشته به شمار می رود که پاریس تصمیم به توقف تماس های خود با دمشق در سطوح بالا گرفت.