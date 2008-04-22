قطر بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خرگزاری فرانسه، شیخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" در یک نشست خبری مشترک با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در برلین گفت: ایران یک همسایه مهم و آمریکا یک شریک مهم برای ما به شمار می روند.

وی افزود: به همین دلیل، ما توصیه می کنیم که تمامی طرفین برای حل مشکلات بر سر میز مذاکره بنشینند.

جبر آل ثانی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که تمامی طرفین با برخی چیزها موافقت کنند، مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.

نخست وزیر قطر همچنین از انجام مذاکرات مستقیم حمایت کرد و گفت که مجازات علیه تهران سودمند نخواهد بود.