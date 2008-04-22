  1. سیاست
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۵۳

قطر بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد

قطر بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد

نخست وزیر قطر امروز در سفر به آلمان اعضای درگیر در پرونده مذاکرات هسته ای ایران را به نشستن بر سر میز مذاکره فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خرگزاری فرانسه، شیخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" در یک نشست خبری مشترک با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در برلین گفت: ایران یک همسایه مهم و آمریکا یک شریک مهم برای ما به شمار می روند.

وی افزود: به همین دلیل، ما توصیه می کنیم که تمامی طرفین برای حل مشکلات بر سر میز مذاکره بنشینند.

جبر آل ثانی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که تمامی طرفین با برخی چیزها موافقت کنند، مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.

 نخست وزیر قطر همچنین از انجام مذاکرات مستقیم حمایت کرد و گفت که مجازات علیه تهران سودمند نخواهد بود.

کد مطلب 670336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها