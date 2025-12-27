به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه ۶ دی شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۸ و ۹ دی) با وزش باد، تخلیه آلاینده‌ها انجام می‌شود، اما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال بازگشت پایداری و انباشت آلودگی هوا وجود دارد.