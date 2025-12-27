  1. استانها
  2. قم
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

هوای قم در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت

قم- امروز شنبه ۶ دی شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه ۶ دی شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۸ و ۹ دی) با وزش باد، تخلیه آلاینده‌ها انجام می‌شود، اما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال بازگشت پایداری و انباشت آلودگی هوا وجود دارد.

