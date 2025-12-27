به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری امروز شنبه در شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سخنانی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کل کشور، اظهار داشت: بااینوجود باید پاسخگوی مطالبات باشیم، مطالبات به حقی وجود دارد که باید مورد رسیدگی و پیگیری قرار بگیرند.
علوم پزشکی لرستان با کوهی از مطالبات مواجه است
وی با اشاره به برخی مشکلات و محدودیتهای مالی در حوزه بهداشت و درمان لرستان، عنوان کرد: این باعث شده که همه دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور با ناترازی مالی مواجه شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با کوهی از مطالبات مواجه است، گفت: با درآمد اختصاصی بیمارستانها و مراکز بهداشت که خیلی درآمد اندکی هست، نمیشود امیدوار بود که بهراحتی از عهده این مطالبات برآمد.
وضعیت زیرساختهای حوزه سلامت لرستان خیلی نامناسب است
امیری، تأکید کرد: وضعیت زیرساختهای حوزه سلامت لرستان خیلی نامناسب است، در سفر کمیسیون بهداشت مجلس به لرستان هم این موضوع را مطرح کردیم، البته این سفر مؤثر بود، اما باز مشکلات در این حوزه فراوان است، هنوز هم عمق محرومیت لرستان در حوزه زیرساختهای سلامت آن گونه که باید به پایتختنشینان منتقل نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه به جز بیمارستان شهید رحیمی و بیمارستانهای کوچک شهرستانی، اغلب بیمارستانهای استان بالای ۴۰ سال عمر ساخت دارند، عمر برخی از مراکز بهداشتی لرستان گاهاً ۷۰ تا ۸۰ سال است، افزود: همچنین مرکزی در استان داریم که از زلزله، سیل و… آسیبدیدهاند، در استان مراکزی داریم بهصورت استیجاری هستند و بهخاطر اینکه فضای فیزیکی نبوده، اصلاً ایجاد نشدهاند.
«شرافت کاری» خطقرمز من است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه در حوزه زیرساخت سلامت، ما وضعیت بسیار بدی داریم، گفت: مدیریت دانشگاه تا قبل از تاریخ ۲۶ اسفندماه سال گذشته که بنده در این حوزه مشغول به کار شدهام، قطاری بوده که از مسیر خودش خارج شده است، اگر حرکتی هم داشته به سمت دورشدن از ریل بوده است.
امیری، گفت: سال ۸۲ که از این دانشگاه رفتم، وقتی برگشتم اوضاع و امور را خیلی بدتر از سال ۸۲ دیدم، درصورتیکه در علوم پزشکی همدان که بنده خدمت میکردم، به لحاظ ساختمانی، آموزش پزشکی و… اصلاً قابلمقایسه با سال ۸۲ نیست، لرستان نسبت به استانهای هم تراز خود بهشدت در حوزه سلامت دچار عقبماندگی شده است.
وی با بیان اینکه این شرایط را از این نظر ترسیم میکنم که مشکلات در این حوزه فراوان است، گفت: «شرافت کاری» یکی از خطوط قرمز بنده در علوم پزشکی لرستان است، در مجموعه سلامت وظیفه بسیار خطیری بر عهده داریم، قابلمقایسه با هیچ حوزه دیگری نیست.
اجازه نمیدهم دانشگاه حیاطخلوت هیچ جریان سیاسی، شخص با گروهی باشد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این حوزه نباید وارد جریانهای سیاسی و خارج از اولویت حوزه سلامت شود، گفت: حرف اول و آخر ما در حوزه سلامت و خدماترسانی در این حوزه است و «شرافت کاری و حرفهای» خود را با هیچچیز دیگری عوض نمیکنیم.
امیری با تأکید بر اینکه دانشگاه بهعنوان یک محیط دانشگاهی باید مجموعهای مستقل باشد، استقلال دانشگاه خطقرمز من است، یک دقیقه روی این صندلی نمیمانم اگر ببینم کیان دانشگاه مورد هجمه قرار داده شود، گفت: توقع و نگاه برخی این است که دانشگاه علوم پزشکی حیاطخلوت برخی از دوستان شود، بنده تا اینجا هستم اجازه نمیدهم دانشگاه حیاطخلوت هیچ جریان سیاسی، شخص با گروهی باشد، این مجموعه، یک مجموعه تولید فکر است.
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت پرسنلی داشتهایم
وی با تأکید بر اینکه در کنار این دو خطقرمز یعنی «شرافت کاری» و «استقلال دانشگاه»، همکاران ما مطالبات و حق و حقوقی دارند، افزود: بنده وقتی که به دانشگاه علوم پزشکی لرستان آمدم به طور متوسط ۱۲ تا ۱۴ ماه عقبماندگی در بحث پرداختهای پرسنلی داشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه از روزی که بنده آمدم بهشرط کمک آمدم، همان ابتدا به دانشگاه ۶۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه کمک شد، عنوان کرد: برخی از همکاران و بهخصوص حوزه پرستاری اعلام میکنند که دانشگاه پول را از بیمه گرفته اما پرداخت نمیکند، کل مطالبه دانشگاه تا انتهای سال ۱۴۰۳ از بیمهها، زیر ۸۰۰ میلیارد تومان بود، ما تا الان به جز یک مبلغ جزئی، چیزی بابت بیمه در سال ۱۴۰۴ هنوز نگرفتهایم.
امیری، بیان داشت: در این مدت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت پرسنلی داشتهایم، این عدد از محل کمک وزارت بهداشت، جابهجایی منابع بهصورت قانونی و… جذب و به پرسنل پرداخت شده است.
