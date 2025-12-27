به گزارش خبرنگار مهر، امید علی عادلی امروز شنبه در شورای معاونین علوم پزشکی لرستان در سخنانی با بیان اینکه مشکلات جامعه پزشکی لرستان مانند مشکلات جامعه پزشکی کشور است، اظهار داشت: یکی از بزرگترین خواستههای همکاران ما در نظامپزشکی، بحث اصلاح تعرفهها است.
وی با بیان اینکه الان شرایطی پیشآمده و این سوال از نظامپزشکی همواره پرسیده میشود که چرا همکارانتان «زیرمیزی» میگیرند؟ گفت: این امر واقعیت است و قابلانکار نیست.
رئیس نظامپزشکی لرستان، تأکید کرد: باید در بحث تعرفهها بهصورت آشکار صحبت کرد، اینکه در خفا صحبت کنیم فقط از این موضوع فرار میکنیم، آرزو این است که «زیرمیزی» گرفته نشود چرا که این امر خلاف است، این یکی از بزرگترین معضلات جامعه پزشکی است.
عادی، تصریح کرد: این موضوع دغدغه اصلی پزشکان و جامعه پزشکی است.
وی با اشاره به موضوع پرداخت بیمهها نیز گفت: این معضل بزرگی است که جامعه پزشکی کشور و همچنین استان لرستان با آن مواجه است.
رئیس نظامپزشکی لرستان با تأکید بر پرداخت مطالبات بیمهای پزشکان از سوی بیمهها در استان، گفت: در بحث پرداخت مطالبات پزشکی استان ۹ ماه عقب هستیم، باید بهصورت اورژانسی دراینرابطه اقدام شود.
