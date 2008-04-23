پنج هزار متر مکعب رانش برداری راههای شریانی ساری انجام شد

سید عابدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور شناسایی نقاط حادثه خیز و اقدام جهت اصلاح این نقاط سه هزار و 864 متر مکعب خاکبرداری در این نقاط صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: اصلاح و رفع افتادگی سطح شانه های راه و تهیه مصالح مورد نیاز و تسطیح ریگلاژ و پروفیله کردن سطح شانه های راه به طول 217 کیلومتر از اقدامات دیگر اداره کل راه و ترابری ساری جهت حذف نقاط حادثه خیز بود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ساری با اشاره به اینکه ساری به دلیل موقعیت و شرایط محیطی و جاذبه های گردشگری و قرار گرفتن در مسیر تهران به مشهد دارای جاده های دسترسی مناسبی نیست تصریح کرد: این شهرستان با دارای بودن 425 کیلومتر راه اصلی و فرعی چهار خطه و دو خطه و 1200 کیلومتر راه روستایی یکی از پرترافیک ترین شهرهای استان محسوب می شود.

حسینی، پاکسازی حریم راهها و جمع آوری مواد زائد و نخاله های ساختمانی به طول 600 کیلومتر، ششستوی 13 هزار و 500 عدد علائم ایمنی، نصب 11 هزار عدد مسیر نما، دو هزار و 276 عدد صفحه و پایه گاردیل و 350 عدد نیوجرسی در نقاط حادثه خیز را از اقدامات این مدیریت در راستای افزایش ضریب ایمنی در محورهای حوزه استحفاظی راه ساری در سال گذشته ذکر کرد.

وی با اشاره به مطالعه و بهسازی 30 پروژه راه های روستایی حوزه استحفاظی ساری به قائم شهر، پیشرفت فیزیکی این محور را در بخش بهسازی 52 درصد عنوان کرد و گفت: زیرسازی آسفالت و احداث ابنیه راه در این مسیر دارای پیشرفت فیزیکی 78 درصدی است.

این مسئول در پایان با اشاره به احداث یک دستگاه پل جدید دهانه 4 متر با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در محور ارتباطی روستای اسبوکلا ساری گفت: 380 مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و 155 مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز طی سال گذشته از طریق مراجع قضایی صورت پذیرفت.