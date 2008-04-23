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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

96 درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش خدمات بهداشتی هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: 96 درصد از جمعیت 700 هزار نفری این استان تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند.

دکتر حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: چهار درصد باقیمانده از جمعیت این استان که تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار ندارند، شامل افرادی است که سکونت متعغیر دارند و ساکن نیستند.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای این استان میزان مراجعه کننندگان روستاییان به مراکز درمانی روستاها 45 درصد افزایش یافته است.

نبوی زاده عنوان کرد: 45 درصد از درمانگاههای این استان از استانداردهای لازم برخوردار هستند.

وی افزود: سال گذشته 650 هزار و 415 نفر به مراکز درمانی این استان مراجعه کردند که 45 هزار و 885 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستانها اعزام شدند.

کد مطلب 670380

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