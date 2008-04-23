پیشرفت 43 درصدی آماده سازی زمین برای 32 هزار واحد مسکونی در هرمزگان

عیدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: هرمزگان یکی از موفق ترین استانهای کشور در انجام پروژه مسکن مهر بوده است و به واسطه تعیین تکلیف 30 هزار واحدی از یک میلیون و 500 هزار واحد هدف گذاری شده در کشور، دو هزار واحد نیز بیشتر تقبل کرده و تاکنون بیش از 11 هزار واحد مسکونی در شهرستانها پروانه ساختمانی دریافت کرده اند.

وی گفت: تمامی تعاونیها فعال و به ثبت رسیده و تائید شده در استان هرمزگان، زمین لازم برای احداث واحدهای خود را دریافت کرده اند و بالغ بر 50 درصد متقاضیان مبلغ 10 میلیون ریال وام آماده سازی زمین را نیز دریافت و در حال یش بردن فعالیت های خود هستند.

صاحب محمدی در پاسخ به این سئوال که نقش دولت در احداث این واحدها چیست، تاکید کرد: استانداریها در قالب پروژه مهر موظفند پیگیر دریافت تسهیلات از بانکها در موعد مقرر برای تداوم ساخت وساز و هماهنگی به منظور تکمیل تاسیسات زیربنایی باشند و در استان نیز برخی کمبود ها از قبیل سیمان و میلگرد نیز در حال بررسی فوری است و بانکها نیز ملزم شدند بدلیل موانع مالی پایان سال گذشته و تحرک کمتر، در ماههای آتی این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

استاندار هرمزگان زمان تحویل این پروژه ها را 2 تا 3 ساله عنوان کرد و گفت: اغلب این واحدها در 4 تا 6 طبقه در حال ساخت یا آماده سازی هستند که قطعا زمان انجام آنها طولانی است اما بانکها موظف شده اند تا نهایت همکاری را با تعاونیها در اعطای تسهیلات 14 میلیونی به ازای هر واحد به عمل آورند.