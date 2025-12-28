آغاز بارش برف و باران در ایلام

احسان احمدینژاد کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز شنبه سامانه بارشی با هسته سرد وارد استان میشود و تا روز سهشنبه بهصورت منقطع و متناوب فعالیت خواهد داشت.
وی بیان کرد: این سامانه با ویژگیهای بارش باران و رعد و برق وزش باد شدید بارش برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر، احتمال وقوع تگرگ در مناطق مستعد، خطر صاعقه بهویژه در ارتفاعات استان همراه است.
احمدینژاد افزود: با توجه به هسته سرد سامانه، طی اواخر روز دوشنبه در برخی نواحی سردسیر احتمال بارش برف وجود دارد. این سامانه پتانسیل بارشی نسبتاً بالایی دارد و میتواند موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و حتی طغیان رودخانهها شود.
وی همچنین هشدار داد: ورود و خروج این سامانه با کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۸ درجه سانتیگراد همراه خواهد بود.
راهداری استان ایلام نیز اعلام کرد عملیات برف روبی در محورهای مواصلاتی استان ایلام در حال انجام است.
