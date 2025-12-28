لیست قیمت ناودانی شیروانی دی ماه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در تحلیل وضعیت بازار قیمت ناودانی شیروانی در دی ۱۴۰۴ میتوان گفت بازار در شرایطی از ثبات متمایل به افزایش قرار دارد؛ رکود تورمی که بیش از آنکه ناشی از رونق تقاضا باشد، به رکود تقاضا و فشار بر بخش تولید و انتظارات تورمی ارتباط دارد.
با وجود رکود ساختوساز و کاهش حجم معاملات، فعالان بازار نبشی و ناودانی معتقدند رشد نرخ دلار، افزایش هزینه انرژی و مدیریت عرضه ورق گرم اجازه کاهش معنادار قیمت انواع پروفیل مانند نبشی و ناودانی شیروانی و نمیدهد.
بررسی رفتار بازار آهن نشان میدهد برخی سایزهای پرمصرف ناودانی شیروانی با افزایش چند هزار تومانی قیمت در اوایل دی مواجه شدهاند، درحالیکه سایر سایزها عمدتاً افزایش قیمت محدودتری را به ثبت رساندند. در این میان، توجه به جدول وزن ناودانی اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که اختلاف وزن واقعی با وزن اسمی میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خرید داشته باشد و تصمیم خریداران را تغییر دهد.
دادهها و تحلیلهای منتشرشده در https://www.fooladiranian.com / نیز نشان میدهد بازار ناودانی بیش از هر عامل دیگری به نوسانات ارز و سیاستهای عرضه واکنش نشان میدهد و هر تغییر در این متغیرها میتواند مسیر قیمتها را جابهجا کند.
ازاینرو، توصیه میشود پیش از هر تصمیم، لیست قیمت ناودانی شیروانی در ادامه صفحه بهدقت بررسی و برای دریافت اطلاعات تکمیلی به لینک سایت مراجعه نمایید.
قیمتها با ارزش افزوده است.
جدول قیمت ناودانی شیروانی
|
مقطع
|
محل تحویل
|
برند / نوع
|
قیمت تقریبی با ۱۰ درصد ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم)
|
ناودانی
|
کارخانه
|
ناب
|
۴۸.۵۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
ناب
|
۴۸.۵۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
ناب
|
۴۸.۰۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
ناب
|
۴۸.۰۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
ناب
|
۴۸.۵۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
شکفته
|
۴۸.۹۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
شکفته
|
۴۸.۱۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
شکفته
|
۴۸.۱۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
شکفته
|
۴۸.۱۰۰
|
ناودانی
|
کارخانه
|
شکفته
|
۴۸.۱۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۵۱.۵۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۱۰۶.۵۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۱۲۵.۵۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۱۱۶.۵۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۱۱۰.۵۰۰
|
ناودانی سنگین
|
تهران
|
اروپایی
|
۱۰۶.۵۰۰
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما