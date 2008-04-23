اختصاصی مهر: مختومه شدن 85 درصد از 200 پرونده تخلفات انتخاباتی/ دادستان شکایتی نکرد

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: در جریان مرحله اول انتخابات مجلس هشتم حدود 200 پرونده تخلفات انتخاباتی در حوزه قضایی تهران تشکیل شد که بازپرسان ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در 85 درصد این پرونده اتخاذ تصمیم کرده و قرار مربوطه در این پرونده ها را صادر کردند.

وی افزود: اکثر این پرونده ها با قرار منع تعقیب مواجه شده و موارد اندکی بوده که بازپرس برای آنها قرار مجرمیت صادر کرده است، چرا که بسیاری از شکایت ها فاقد مستندات و ادله متقن بوده اند.

سرپرست دادسرای کارکنان دولت تصریح کرد: ضمن اینکه بسیاری از کسانی که شکایتی مطرح کرده بودند از پیگیری شکایت خود صرف نظر کرده و مراجعه ای به دادسرا نداشتند.

جعفری با بیان اینکه همه شکایت های انتخاباتی مربوط به شکایت شاکی خصوصی است، گفت: عمده این شکایت ها با استناد به اتهاماتی نظیر "توهین"، "افترا" و "هتک حیثیت اشخاص" و نیز مواردی از جمله پاره کردن عکس ها و پوسترهای تبلیغاتی نامزدها مطرح شده بود که بازپرسان دادسرای کارکنان دولت نیز در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی و قرار لازم را در این پرونده ها صادر کردند.

وی تأکید کرد: تاکنون شکایتی از سوی مدعی العموم در جریان انتخابات به دادسرای کارکنان دولت ارائه نشده است. ضمن اینکه ما با پرونده ای که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد مواجه نبودیم.

به گفته سرپرست دادسرای کارکنان دولت، تاکنون نیز شکایتی درباره سوء استفاده از اموال دولتی در جریان تبلیغات انتخاباتی به این دادسرا ارائه نشده است.

این مقام قضایی در ادامه به آمادگی دادسرای کارکنان دولت برای برخورد با تخلفات انتخاباتی و دریافت شکایت ها در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: برای مرحله دوم انتخابات نیز سه شعبه بازپرسی همانند مرحله اول مشغول دریافت شکایت ها و رسیدگی به آنها خواهند بود.

جعفری یادآور شد: در روز 6 اردیبهشت نیز شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به صورت کشیک در دادسرای کارکنان دولت حاضر خواهند بود. ضمن اینکه سه نفر از معاونان دادستان تهران نیز در روز برگزاری مرحله دوم انتخابات در دادسرا حضور خواهند داشت.

وی در پایان با بیان اینکه در حوزه قضایی تهران، تنها دادسرای کارکنان دولت به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کند، گفت: کلیه شکایت ها باید خطاب به دادستان تهران تنظیم و به دادسرای کارکنان دولت ارائه شود.