به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در همایش نهج‌البلاغه در سنندج اظهار کرد: نهج‌البلاغه از منظر ادبی، متنی بسیار قوی و ورزیده است؛ به‌گونه‌ای که همانند آثار بزرگ ادبی جهان، مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف قرار گرفته و نشان‌دهنده غنای زبانی و بلاغی آن است.

وی با اشاره به هدف سید رضی (ره) از تدوین نهج‌البلاغه افزود: گردآورنده این اثر شریف، کتاب را بر پایه بلاغت و فصاحت تنظیم کرده و از این رو، سخنان امیرالمؤمنین (ع) در آن، از نظر عمق معنا و زیبایی بیان، جایگاهی ممتاز دارد؛ به‌طوری‌که برخی از بزرگان ادب تصریح کرده‌اند پس از قرآن کریم، سخنی به این درجه از فصاحت و معنا یافت نمی‌شود.

نهج البلاغه سرشار از محتوای معرفتی و اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به محتوای معرفتی و اجتماعی نهج‌البلاغه تصریح کرد: این کتاب شریف افزون بر مباحث توحیدی عمیق، در حوزه مسائل اجتماعی، حکومت‌داری، ولایت و شیوه تعامل با مردم، آموزه‌های روشنی ارائه می‌دهد که «عهدنامه مالک اشتر» و نامه حضرت امیر (ع) به امام حسن مجتبی (ع) از شاخص‌ترین نمونه‌های آن است.

پورذهبی بخش اخلاقی نهج‌البلاغه را از دیگر ابعاد برجسته این کتاب دانست و گفت: جملات اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، درسی بزرگ برای خودسازی و تهذیب نفس است و انسان را به امیر شدن بر نفس خویش فرا می‌خواند؛ موضوعی که از ارکان سلوک معنوی و رشد انسانی به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم انس بیشتر جامعه با نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: امید است همگان توفیق یابند ضمن مطالعه و آشنایی با معارف نهج‌البلاغه، در عمل نیز از آموزه‌های آن بهره‌مند شده و این معارف را در زندگی فردی و اجتماعی به‌کار گیرند.