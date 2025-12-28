به گزارش خبرگزاری مهر، شعر آئینی «قدرت کلمه» تازهترین اثر امیرحسین آکار، شاعر آئینی استان قم با محوریت شخصیت علمی و مناظرههای تاریخی امام محمد تقی (ع) سروده شده است، اثری که تلاش دارد نقش عقلانیت، استدلال و گفتوگو را در سیره امام جواد (ع) با زبانی شاعرانه و امروزی بازنمایی کند.
این شعر با تمرکز بر مفهوم «کلمه» بهعنوان ابزار اصلی مواجهه امام جواد (ع) با جریانهای فکری و سیاسی عصر عباسی، به بازخوانی تقابل علم و قدرت میپردازد و مناظرههای آن حضرت با علمای دربار را یکی از جلوههای برجسته تمدن فکری شیعه معرفی میکند.
شاعر در این اثر کوشیده است با حفظ وفاداری به روایت تاریخی، از ظرفیتهای تصویرسازی و اجرا پذیری شعر آئینی بهره بگیرد.
متن کامل این شعر به شرح زیر است:
پرده افتاد، نور از کلمه
در جهان حروف جاری شد
آیهای با سکوت لب تر کرد
کلمه لال بود و قاری شد
خلقت انگشت بر دهان مانده
برههای از زمان گذشت و نشست
کلمه بر لب امیر کلام
داشت نهج البلاغه در ذهنش
نقطه بی نقطه ماند پای امام
جملات قصار شکل گرفت
سالها بعد حیدر از دستِ
سلطنتها کلافه شد کلمه
بود بازیچهی مناظرهها
حصرِ دارالخلافه شد کلمه
کلمه سی هزار مسئله شد
سالها رفت و گوشهی زندان
در دهان خلیفهها جان داد
مرده ای بود و جان تازه گرفت
تا به دامان صاحبش افتاد
زنده شد با تولد پسری
با جوان الائمه بیش از پیش
حال و روز دلم مساعد شد
ناخودآگاه شعرم این بار از
سمت باب الجواد وارد شد
گوش کن قصهی مرادم را:
پسری با وقار وارد شد
حرفها اهل قیل و قال شدند
تا کمر خم شدند منطق و عقل
روبرویش پر از سوال شدند
یال و کوپال «بن اکثم» ریخت
کیست او کودکی که بر سر علم
با سر انگشت خویش شانه کشید
کیست او یک کلام: إبنِ رضا ع
فقه از دستش آب مینوشید
کودک سی هزار مسئله دان
آمده با سپاهی از کلمات
لشگر شبهه در محاصره بود
کمر کذب را شکست، جواد
پسر فاتح مناظره بود
مشت آل یهود را واکرد
متن تاریخ ماند و نور جواد
کلمه در زمانه میچرخید
سالها محو میشد از تقویم
فصلها روزها گذشت و رسید...
قرن بیست و یکم به وقت عراق
شیعه در اصل قدرت کلمه ست
شیعه یعنی که باوری بی حد
زائری لال بود وقت شفا
در حرم زیر لب صدا میزد:
«یا جواد الائمه ادرکنی»
نظر شما