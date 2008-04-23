رایزنی مبارک و سارکوزی در کاخ الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، مسائل سیاسی و اقتصادی از جمله اوضاع فلسطین و اهمیت پیگیری جدی برای از بین بردن موانع مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و پیشبرد روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه شود؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بحران سیاسی لبنان، راههای تقویت روابط دوجانبه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

مبارک در این دیدار مجددا از سارکوزی دعوت کرد که در اجلاس جهانی اقتصاد-دافوس- که در ماه می در شرم الشیخ برگزار خواهد شد؛ شرکت کند.

رئیس جمهوری مصر در ادامه از ابتکار عمل فرانسه معروف به ایجاد اتحادیه مدیترانه ای حمایت کرد.تشکیل اتحادیه یاد شده ازجمله شعارهای انتخاباتی سارکوزی در زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود.

کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان، قبرس، مالت، ترکیه، لبنان، رژیم صهیونیستی، مصر و لیبی از اعضای اتحادیه مدیترانه ای به شمار می روند.