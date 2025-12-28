برگزاری نخستین کنگره تبیین فرمایشات رهبری درباره جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنده در نشست هماهنگی کنگره اظهار داشت: نخستین کنگره در این خصوص در استان هرمزگان آغاز شده و این کار، اقدام بسیار بزرگ و ارزشمندی است. خود کنگره نیز در حال گسترش است و ما آن را از هرمز شروع کردیم و اکنون به سطح استان کشیده شده است.

وی با اشاره به پیشینه این کنگره افزود: این کار برای اولین بار و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار سال ۱۳۹۸ شکل گرفته است. ما با الهام از بیانات ایشان، از دوستان دعوت کردیم تا در کنار هم، این کار بزرگ را پیش ببریم و یادگاری برای آیندگان به جا بگذاریم.

بخشدار هرمز با تأکید بر مردمی بودن ماهیت کنگره، گفت: ذات این کار، نقش‌آفرینی مردمی است و اگرچه از معتمدین و بزرگان نیز دعوت شده، اما شکل اصلی آن کاملاً مردمی خواهد بود. امیدواریم این حرکت نهادینه شود و در سال‌های آینده، استان‌های دیگر نیز به آن بپیوندند.

بنده در ادامه، از تمامی حاضران و مشارکت‌کنندگان تقدیر کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی شد: از تمام ادارات و نهادها درخواست می‌کنیم گزارش اقدامات انجام شده مرتبط با فرمایشات رهبری، به ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، را در اختیار بخشداری قرار دهند تا ضمن تهیه مستندات، از دستگاه‌های فعال تقدیر شود.

وی از برنامه‌ریزی برای ثبت روز «پنجم دی» به نام «هرمز» در تقویم ملی خبر داد و گفت: یکی از اهداف ما، ثبت نام هرمز در تقویم رسمی کشور است و ان‌شاءالله با پیگیری‌های لازم، این مهم محقق خواهد شد.

بخشدار هرمز در پایان با تشکر از حاضران، خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم، احساس خوب و امیدوارکننده‌ای برای موفقیت این کنگره ایجاد کرده است. امیدواریم با همکاری همه، این حرکت از سطح استان به سطح ملی ارتقا یابد.

گفتنی است در این نشست، ساختار کارگروه‌های تخصصی و احکام اعضای ستاد کنگره نیز ابلاغ شد.