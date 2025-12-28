به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران با عنوان Iran Laser Show، از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد؛ رویدادی تخصصی که با تمرکز بر فناوری‌های نوین لیزری، فوتونیکی و علوم کوانتومی، زمینه تعامل میان پژوهشگران، صنعتگران، شرکت‌های دانش بنیان و سیاست گذاران این حوزه راهبردی را فراهم می‌کند.

با توجه به رشد شتابان فناوری‌های پیشرفته و نقش روزافزون علوم لیزر، فوتونیک و کوانتوم در صنایع مادر، پزشکی، ارتباطات، دفاع، انرژی و تولید پیشرفته، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در این حوزه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه فناوری و تجاری سازی دستاوردهای علمی شناخته می‌شود.

ششمین دوره نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران در ادامه دوره‌های پیشین، با هدف نمایش توانمندی‌های داخلی و ایجاد پیوند موثر میان علم و صنعت، در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه به همت مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران برگزار می‌شود و شرکت نمایشگاهی بازرگانی دیاکو به عنوان مجری برگزاری، مسئولیت اجرای این رویداد تخصصی را بر عهده دارد. حضور مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ ها و فعالان صنعتی از جمله ویژگی‌های شاخص این دوره به شمار می‌رود.

اهمیت برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران از آن جهت حائز اهمیت است که این فناوری‌ها به عنوان فناوری‌های پیشران، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه صنعتی و علمی کشور دارند. لیزر و فوتونیک امروز در حوزه‌هایی نظیر پزشکی دقیق، تجهیزات صنعتی، ساخت و تولید پیشرفته، ارتباطات نوری، سنجش و اندازه گیری، و صنایع دفاعی کاربرد گسترده یافته‌اند و فناوری‌های کوانتومی نیز به عنوان نسل آینده فناوری اطلاعات و محاسبات، افق‌های تازه ای را پیش روی صنایع دانش محور قرار داده‌اند.

برگزاری چنین نمایشگاهی فرصتی است تا آخرین دستاوردهای داخلی و بین المللی در معرض دید متخصصان و تصمیم سازان قرار گیرد و مسیر انتقال فناوری، بومی سازی و توسعه کاربردی این علوم تسهیل شود.

تاثیر برگزاری نمایشگاه بر صنعت و فناوری کشور

برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اکوسیستم فناوری کشور داشته باشد. این رویداد بستری مناسب برای شبکه سازی میان شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی و سرمایه گذاران فراهم می‌کند و زمینه انعقاد قراردادهای همکاری، جذب سرمایه و توسعه پروژه‌های مشترک را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، نمایش توانمندی‌های داخلی در این حوزه می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخل و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان منجر شود. همچنین آشنایی صنایع مختلف با کاربردهای نوین فناوری‌های لیزری و فوتونیکی، به ارتقای بهره وری و به روزرسانی خطوط تولید کمک خواهد کرد.

هدف برگزاری نمایشگاه

هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد پل ارتباطی موثر میان پژوهش و صنعت و تسریع روند تجاری سازی دستاوردهای علمی است. معرفی ظرفیت‌های فناورانه کشور، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توسعه بازار محصولات پیشرفته، ارتقای سطح دانش تخصصی فعالان صنعتی و تقویت جایگاه ایران در حوزه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و کوانتوم از دیگر اهداف این رویداد تخصصی به شمار می‌رود.

علاوه بر این، نمایشگاه بستری برای تبادل دانش، ارائه دستاوردهای پژوهشی، معرفی نیازهای صنعتی و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این حوزه راهبردی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش موثری در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان فناوری کشور ایفا کند.

ششمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فناورانه کشور در سال ۱۴۰۴، فرصتی ارزشمند برای هم افزایی میان علم، صنعت و بازار به شمار می‌رود. این نمایشگاه با گردهم آوردن بازیگران اصلی این حوزه، می‌تواند گامی موثر در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای جایگاه ایران در عرصه فناوری‌های نوین باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.