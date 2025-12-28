دوربرگردان غیر هنرمندانه

خبرگزاری مهر - مجله مهر: بسیار سابقهمند است که برخی از سلبریتیها در بزنگاههایی در جامعه، ناگهان تصمیم به تغییر مسیر حرفهای هنری خود گرفته و ناگهان به تحلیلگر سیاسی و بعضاً حتی بلندگوی اپوزیسیون تبدیل شدهاند.
نقد منصفانه به فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه جایگاه و حتی وظیفه همه آحاد جامعه است اما عدهای از سلبریتیها ناگهان از فضای نقد فراتر رفته و اقدام به تحریم و بیان گزارههایی خلاف منافع ملی جامعه میکنند، یا حتی ادعای سردمداری و بیان مشکلات جامعه را میکنند، بدون آنکه بدیهیات این موضوع را رعایت کنند.
بلندگوی حقوق زنان، بدون بیان و پیگیری مطالبات زنان جامعه ایرانی بارها پیش آمده که عدهای از بازیگران خانم چه در ایران و یا حتی با حضور در رسانههای بیگانه، به نام بانوان ایرانی، با دریافت هزینههایی، بیشتر کام خودشان را شیرین کرده اند و حرف و سخنی هم از مطالبات واقعی بانوی ایرانی به زبان نیاورده اند و فقط چیزی را گفته اند که اربابانشان از آنها خواستهاند. حتی به نمونه (برای حفظ شأن آنها نامشان را ذکر نمیکنیم) بودند خانمهایی که وقتی کار آن رسانه بیگانه با آنها (بخوانید تاریخ مصرفشان) تمام میشود، آنها را دور میاندازند و زن و مردشان پشیمان میشوند و از همان تریبونها اظهار پشیمانی میکنند.
گریبان چاک کردههای مطالبات زنان ایرانی، در مسائلی که بخش اعظمی از زنان ایرانی نسبت به خورده شدن حقشان اعتراض دارند (لایحه مهریه اخیر)، ساکت هستند و فقط روی موضوعاتی زوم میکنند که منفعت سفارشدهندگانشان و دلارهای دریافتی از آنها روی آن مسائل متمرکز است.
کاش سلبریتیهای جامعه ما در بزنگاههای ذهنی خودشان، قبل از گرفتن تصمیماتی که بعداً از آنها پشیمان میشوند، به سابقه دیگر هم صنفهایشان مراجعه کنند که پس از برههای دوری از ملت و مصاحبههای تند و آتشین، نهایتاً دوباره با اظهار پشیمانی به ایران بازگشتند و افتخار کار دوباره برای ملت بزرگ ایران را پیدا کردهاند.
مردم دیگر از این منفعتطلبی به بهانه «بیان مطالبات ملت ایران» که خانم بازیگر از خانهاش بیرون میآید و داخل خودروی چند میلیاردیاش مینشیند و از ملت ایران و دغدغههایش میگوید خسته شدهاند.
درست است که دلار خیلی گران شده اما برای جامعه فهیم ایرانی ارزش قائل باشید و برای دلارهای دریافتی از بیگانگان، مطالبات دروغین به خورد ایرانی و ایرانی ندهید.
