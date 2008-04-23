روسیه تعداد بمب افکنهای خود را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،"الکساندر زلین" در جمع خبرنگاران اعلام کرد که یک بمب افکن استراتژیک دیگر از نوع "توپولف-160" تا پایان ماه جاری میلادی به نیروی هوایی کشور عرضه می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود در سال جاری سه تا چهار فروند از این نوع هواپیما به نیروهای هوایی روسیه تحویل داده شوند.

هم اکنون در نیروهای هوایی روسیه 15 فروند توپولف-160 وجود دارد و قرار است در چند سال آینده تعداد این بمب افکن ها به 30 فروند افزایش پیدا کند.

بمب افکنهای استراتژیک روسیه قابلیت پرواز در مسیرهای طولانی و همچنین حمل موشکهای مجهز به کلاهک هسته ای را دارند؛ روسیه پرواز این هواپیماها را پس از جنگ سرد لغو کرده بود، اما در ماه های گذشته و در پی افزایش تنش میان مسکو و غرب، کرملین بار دیگر دستور پرواز این هواپیماها را صادر کرد. چنین پروازهایی در زمان جنگ سرد از سوی شوروی به طور معمول انجام می‌شد، اما انجام آن از سال 1992 و به دنبال مشکلات مالی ناشی از فروپاشی شوروی متوقف شد.





