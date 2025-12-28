مدیران موظف به صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره با ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: وقتی از جنگ ترکیبی صحبت میشود، منظور صرفاً جنگ نظامی نیست؛ بلکه مجموعهای از فشارها از جمله جنگ روانی و نفوذ فکری، تحریم و جنگ اقتصادی، جنگ سایبری و همچنین جنگ فرهنگی را شامل میشود. دشمن از همه ابزارها، برنامهها و ظرفیتهای خود در حوزههای مختلف استفاده میکند و آثار این نوع جنگ، در برخی موارد حتی از حمله نظامی نیز مخربتر است.
وی افزود: شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، جنگ اقتصادی تمامعیاری است که گاه اثرگذاری آن از جنگ نظامی نیز بیشتر است. همچنین جنگ فرهنگی میتواند همان پیامدهایی را داشته باشد که یک تقابل نظامی دارد؛ بنابراین نباید تصور کنیم تهدید فقط در میدان نظامی خلاصه میشود.
فرماندار گلپایگان با تأکید بر وظیفه مدیران در این شرایط گفت: امروز وظیفه ما بهعنوان مدیران نظام جمهوری اسلامی در شهرستان گلپایگان روشن است؛ هرکسی به اندازه وسع، اختیارات و مسئولیتی که بر عهده دارد باید پاسخگو باشد. اینکه در سطح کلان کشور یا در دیگر نقاط چه اتفاقی میافتد، موضوعی نیست که ما مستقیماً پاسخگوی آن باشیم، اما عملکرد ما در شهرستان گلپایگان کاملاً در حوزه مسئولیتمان قرار دارد.
رضایی یادآور شد: منِ فرماندار و سایر مدیران شهرستان باید بدانیم حدود وظایف و اختیاراتمان چیست و در همان چارچوب عمل کنیم. خطاها یا کوتاهیهایی که احیاناً در جاهای دیگر رخ میدهد، هیچگاه رافع مسئولیت ما در گلپایگان نخواهد بود. امروز وظیفه اصلی ما مدیریت و تدبیر برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی در شهرستان است، چرا که هدف اصلی دشمن، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است.
وی تأکید کرد: عملکرد تکتک ما در حوزه اداری و رفتار ما در عرصه اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی دارد. اگر در برخی موارد امکان رفع موانع از سر راه مردم را نداریم یا خارج از اختیارات ماست، حداقل باید مانع جدیدی ایجاد نکنیم و مسائل موجود را بهدرستی برای مردم تبیین کنیم.
رضایی با درخواست از مدیران شهرستان گفت: انتظار میرود همه مدیران اهتمام ویژهای برای رفع مشکلات مردم داشته باشند. مردم امروز توقع خاص و فراتر از توان از ما ندارند، اما آنچه موجب گلایه و نارضایتی میشود، تبعیضها، نابرابریها و ترک فعلها در حوزه اداری است. مردم با وجود فشارهای سنگین اقتصادی، همچنان پای انقلاب و آرمانهای آن ایستادهاند و این ایستادگی قابل تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریمها، فشارها و بدرفتاریهای استکبار جهانی علیه ملت ایران، دشمنان انتظار نتایج دیگری را داشتند، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. در حوادث اخیر و آنچه از آن بهعنوان جنگ ۱۲ روزه یاد میشود، همه جبهه باطل و حامیان آن در یک سوی میدان قرار گرفتند و ملت مظلوم ایران در سوی دیگر؛ با این حال، مردم نهتنها کوتاه نیامدند و شکست نخوردند، بلکه دشمن را وادار به عقبنشینی کردند.
به گفته وی: این ایستادگی و عزتمندی، وظایف و مسئولیتهای ما را بهعنوان مدیران چند برابر میکند. امروز خدمت در این جایگاهها یک توفیق الهی است؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس این توفیق نصیب عدهای خاص شد، امروز نیز در جبههای دیگر با شرایطی متفاوت، مسئولیت فرماندهی و سربازی این میدان به ما واگذار شده است و تاریخ، خدمتها و کوتاهیها را ثبت خواهد کرد.
رضایی تصریح کرد: تذکر این مسائل به معنای متهم کردن کسی نیست و اولین مخاطب این سخنان، خودِ بنده هستم. هدف این است که کثرت کارها، روزمرگی و مشکلات، ما را از هدف اصلی و رسالت خطیرمان غافل نکند و خدای ناکرده مدیون خون شهدا و زحمات گذشتگان نشویم.
