بازماندن 4 شمشیرباز از دریافت سهمیه المپیک/ جواد رضایی در مرحله حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای شمشیربازی انتخابی المپیک پکن از روز گذشته در دو بخش زنان و مردان در بانکوک تایلند آغاز شده است که در پایان روز نخست این مسابقات لیلا دهقان در اسلحه سابر هر 4 مسابقه خود را در گروه مقدماتی واگذار کرد و موفق به راهیابی به مرحله حذفی نشد. مهدیه منتظران نیز در اسلحه فلوره 5 بار در مرحله مقدماتی به میدان رفت که در تمام مبارزات نتیجه را به حریفان واگذار کرد.

علی یعقوبیان دیگر شمشیرباز کشورمان در اسلحه اپه مردان در جدول مقدماتی ابتدا با قرعه استراحت روبه رو شد و بدون انجام مسابقه به مرحله حذفی راه یافت اما در این بخش به حریف قزاقستانی باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

حمید رضا طاهر خانی یکی دیگر از شمشیربازان کشورمان در اسلحه سابر بود که با 2 پیروزی و 3 شکست جواز ورود به مرحله حذفی مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک را بدست آورد.

طاهرخانی در مرحله حذفی ابتدا به دیدار شمشیرباز سنگاپوری رفت و با نتیجه 15 بر 10 مقابل این شمشیرباز به پیروزی رسید. وی صبح امروز و در دومین مبارزه در مرحله حذفی برابر ورزشکاری از هنگ کنگ با نتیجه 15 بر 6 تن به شکست داد و از کسب سهمیه المپیک بازماند.

جواد رضایی دیگر شمشیرباز تیم ملی ایران در اسلحه فلوره در گروه مقدماتی با 4 پیروزی و 2 باخت به مرحله حذفی راه یافت. رضایی امروز در مرحله حذفی برابر شمشیربازی از تایوان به پیروزی رسید .

در ادامه دومین روز از مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک پکن در تایلند ساعت 15:30 امروز وحیده نادعلی در اسلحه اپه به مصاف حریفان آسیایی می رود.

مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک امشب با شناخت نفرات اول هر اسلحه در بخش زنان ومردان به کار خود پایان می دهد. رقابتهای شمشیربازی قهرمانی آسیا نیز از فردا به مدت 5 روز در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.