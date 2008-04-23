بایرن بدون ماشین گلزنی مقابل حریف روس / رنجرزها به فیورنتینا حمله می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال بایرن مونیخ فردا در حالی در آلیانز آرنا میزبان زنیت سنت پترزبورگ روسیه است که لوکا تونی مهاجم خود را به دلیل پنج اخطاره بودن به خدمت نخواهد داشت. مهاجم ایتالیایی بایرن ملقب به ماشین گلزنی، در چهار بازی اخیر این تیم، هشت گل به ثمر رسانده که نبود او چه بسا بتواند بخت نخست قهرمانی این دوره از رقابت ها را با مشکل مواجه سازد.

تونی گفت: به عنوان یک هوادار در ورزشگاه حاضر می شوم. ما می دانیم که این بازی، یک جنگ واقعی است.

تونی در رقابت های جام یوفا 10 گل برای تیم خود به ثمر رسانده است. بایرن در تلاش است تا پس از سال 1996، یک بار دیگر قهرمان رقابت های جام یوفا شود. اولیورکان تنها بازیکن بازمانده تیم قهرمان آن دوره از رقابت هاست.

دیگر دیدار این مرحله از رقابت ها را تیم های گلاسکو رجرز اسکاتلند و فیورنتینا ایتالیا برگزار می کنند. این دو تیم پیش از این در فینال جام برندگان جام اروپا در سال 1961 با یکدیگر رو به رو شده اند که در آن دیدار نماینده ایتایا، در مجموع با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید.

دیدارهای برگشت این مرحله از رقابت ها پنجشنبه هفته آینده برگزار می شود.