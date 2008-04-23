نقشه اطلاعاتی عشایر در سالجاری تهیه می شود

جهانشاه صدیق در گفتگو با مهر گفت: تا پایان سالجاری نقشه اطلاعات عشایر در استانهای مختلف کشوراز سوی سازمان تهیه می شود که براساس این نقشه، کلیه فعالیتها و اقدامات اجرایی دررابطه با عشایر کشور صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان امورعشایرایران بیان کرد: اطلاعات کامل از کلیه استانهای کشور در رابطه با عشایر تبدیل به نقشه می شود که این نقشه معیاری برای اجرای فعالیتها در مناطق عشایری است.

وی افزود: نقشه اطلاعاتی مذکورخاص هراستان تهیه می شود، زیرا انجام فعالیتها درهر استانی با سایراستانها متفاوت است و این نقشه برای تصمیم گیریهای آتی بکارگرفته می شود.

صدیق با اشاره به تفاوت اجرای فعالیتها درمناطق مختلف عشایری کشور، اظهارداشت: در حال حاضر اطلاعات استانها در حال جمع آوری است که درنهایت در پایان سالجاری در قالب یک نقشه اطلاعاتی، فعالیتهای سازمان دراستانهای مختلف را مشخص و هدف گذاری می کند.

