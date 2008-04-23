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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

رئیس سازمان امور عشایر:

نقشه اطلاعاتی عشایر در سالجاری تهیه می شود

نقشه اطلاعاتی عشایر در سالجاری تهیه می شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران از تهیه نقشه اطلاعاتی عشایر در سالجاری به منظور اجرای فعالیتهای عشایری در کشور خبر داد.

جهانشاه صدیق در گفتگو با مهر گفت: تا پایان سالجاری نقشه اطلاعات عشایر در استانهای مختلف کشوراز سوی سازمان تهیه می شود که براساس این نقشه، کلیه فعالیتها و اقدامات اجرایی دررابطه با عشایر کشور صورت خواهد گرفت. 

رئیس سازمان امورعشایرایران بیان کرد: اطلاعات کامل از کلیه استانهای کشور در رابطه با عشایر تبدیل به نقشه می شود که این نقشه معیاری برای اجرای فعالیتها در مناطق عشایری است.

وی افزود: نقشه اطلاعاتی مذکورخاص هراستان تهیه می شود، زیرا انجام فعالیتها درهر استانی با سایراستانها متفاوت است و این نقشه برای تصمیم گیریهای آتی بکارگرفته می شود.

صدیق با اشاره به تفاوت اجرای فعالیتها درمناطق مختلف عشایری کشور، اظهارداشت: در حال حاضر اطلاعات استانها در حال جمع آوری است که درنهایت در پایان سالجاری در قالب یک نقشه اطلاعاتی، فعالیتهای سازمان دراستانهای مختلف را مشخص و هدف گذاری می کند.      

کد مطلب 670522

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