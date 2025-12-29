به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی ایران ریتیل شو، از دوم تا پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴، فرصتی برای معرفی تازه‌ترین روندها، نوآوری‌ها و چالش‌های صنعت ریتیل و پرداخت کشور بود؛ رویدادی که شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) با حضوری فعال، نقش پررنگی را در آن ایفا کرد.

سپ که در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر توسعه و تکمیل زنجیره خدمات صنعت پرداخت گذاشته است، در این نمایشگاه با شعار «نوآوری‌های مالی برای برترین برندها» مجموعه‌ای از محصولات و راهکارهای جدید خود را به فعالان صنعت ریتیل، کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان‌ها معرفی کرد.

از دیگر محورهای مورد توجه سپ در ایران ریتیل شو، توسعه راهکارهای مکمل برای افزایش فروش و تعامل مشتریان در صنعت خرده‌فروشی بود. ارائه محصولات باشگاه مشتریان مخصوص مراکز خرید بزرگ و کسب‌وکارهای خرد، از جمله «سپ‌پلاس»، نشان‌دهنده تمرکز این شرکت بر ایجاد ارزش افزوده فراتر از پرداخت صرف بود.

چالش‌های صنعت پرداخت از نگاه مدیر عامل سپ

در حاشیه این نمایشگاه، احسان ترکمن، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، با اشاره به وضعیت صنعت پرداخت الکترونیک، بر ضرورت ایجاد توازن میان نوآوری، پایداری و اقتصاد صنعت تأکید کرد.

او با بیان اینکه درآمدهای صنعت پرداخت طی سال‌های گذشته تقریباً ثابت مانده، اظهار کرد این موضوع برنامه‌ریزی برای توسعه و نوآوری را با دشواری همراه کرده است؛ در حالی که هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش زیرساخت و تجهیزات فناورانه، به‌شدت افزایش یافته‌اند.

مدیرعامل سپ با اشاره به نقش رگولاتور در این صنعت تصریح کرد: توسعه، وظیفه بخش خصوصی است، بلکه وظیفه اصلی او نظارت و تضمین امنیت است. اگر به دلایل مسائل امنیتی جلوی توسعه کسب‌وکارها گرفته شود، کسب‌وکارها منتظر نمی‌مانند و راه خودشان را پیدا می‌کنند. ترکمن با مثال زدن از لندتک‌ها گفت: این کسب‌وکارها اگر نتوانستند خدمات خود را روی دستگاه کارتخوان پیاده‌سازی کنند، آن را به سمت نرم‌افزارهای فروشگاهی بردند و هرگز متوقف نشدند. به اعتقاد او، بهتر است این خدمات توسط شرکت‌های زیرمجموعه رگولاتور ارائه شود تا هم امنیت حفظ شود و هم توسعه به‌درستی انجام گیرد و صرف هزینه و موازی‌کاری جلوگیری شود.

رشد ۷۰ درصدی بن‌کارت‌های رفاهی سپ

ملیحه سادات مهدوی، مدیر امور دارندگان کارت شرکت پرداخت الکترونیک سامان، با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت در حوزه خدمات رفاهی گفت: سپ از سال‌های ابتدایی فعالیت خود، به‌صورت تخصصی وارد ارائه بن‌کارت‌ها و کارت‌های رفاهی سازمانی شده و این خدمات را هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک گسترش داده است.

به گفته مهدوی، بن‌کارت‌ها ابزاری برای مدیریت شفاف و هدفمند منابع رفاهی سازمان‌ها هستند و توسعه شبکه پذیرندگی گسترده سپ این امکان را فراهم کرده است که این کارت‌ها در طیف وسیعی از فروشگاه‌ها و حتی درگاه‌های اینترنتی قابل استفاده باشند.

او با بیان اینکه سپ با بیش از یک‌هزار سازمان دولتی و خصوصی همکاری دارد، افزود: بر اساس آمار عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، جذب منابع در حوزه بن‌کارت‌های رفاهی این شرکت نسبت به سال قبل حدود ۷۰ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده افزایش استقبال سازمان‌ها از خدمات پرداخت رفاهی الکترونیک است.

مدیر امور دارندگان کارت سپ همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت خبر داد و تأکید کرد که گسترش خدمات دیجیتال کارت در اپلیکیشن ۷۲۴ و طراحی محصولات جدید برای تجمیع کارت حقوق و بن‌کارت، از محورهای اصلی برنامه‌های آتی سپ در این حوزه است که پیش‌بینی می‌کنیم حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد دیگر در این حوزه محقق شود.

معرفی سرویس پرداخت NFC و وان‌کلیک

در بخش دیگری از این رویداد، امیر صمدی، مدیر واحد کسب و کار نوین سپ با اشاره به راهبرد این شرکت در حوزه نوآوری گفت: سپ تلاش می‌کند فراتر از ارائه ابزارهای پذیرش پرداخت، راهکارهای یکپارچه‌ای برای پاسخ به نیازهای کسب‌وکارهای حوزه ریتیل و تجارت الکترونیک طراحی کند.

او از معرفی سرویس پرداخت بدون کارت بر بستر کارتخوان (NFC) در این نمایشگاه خبر داد و توضیح داد: این خدمت از طریق اپلیکیشن ۷۲۴ و با همکاری بانک مرکزی و شاپرک راه‌اندازی و در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان مجهز به NFC در شبکه سپ فعال شده است. به گفته صمدی، کاربران می‌توانند بدون نیاز به کارت فیزیکی و تنها با تلفن همراه خود، پرداخت را انجام دهند که این موضوع علاوه بر سهولت، امنیت پرداخت را نیز افزایش می‌دهد.

صمدی همچنین به معرفی سرویس «پرداخت وان‌کلیک» اشاره کرد و گفت: این سرویس که با همکاری بلوبانک توسعه یافته، امکان پرداخت اینترنتی بدون وارد کردن مشخصات کارت و رمز پویا را فراهم می‌کند و با کاهش خطاهای کاربری، نرخ موفقیت تراکنش‌ها را برای پذیرندگان افزایش می‌دهد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.