"ژاک قضا و قدری و اربابش" داستانی در مورد روایت کردن است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در نشست بحث و بررسی کتاب «ژاک قضا وقدری و اربابش» اثر دنی دیدرو که در شهر کتاب مرکزی برگزار شد دکتر حسین شیخ رضایی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به بحث از جنبه‌های فلسفی و ادبی این کتاب پرداخت.

دکتر شیخ رضایی در آغاز به فلسفه قرن هجدهم فرانسه اشاره کرد و گفت: مهمترین نکته در مورد فلسفه قرن هجدهم فرانسه این است که فلاسفه فرانسوی در این عصر به طرز شگفتی تحت تأثیر فلاسفه تجربی مسلک انگلیسی به خصوص جان لاک هستند و در میان دانشمندان نیز نیوتن بسیار برایشان اهمیت دارد. اما نکته دیگر این است که فیلسوفان در قرن هجدهم بر خلاف قرن هفدهم کمتر به شیوه‌ای متافیزیکی سعی در ساختن نظامهای بزرگ فلسفی بر اساس اصول محکم و با روش هندسی دارند و در قرن هجدهم چیزی با عنوان سنگ بنای بدیهی یا ذاتی یا اصل موضوع برای فلسفه وجود ندارد و کار به شیوه ای استقرایی همچون نیوتن آغاز می‌شود.

وی در ادامه گفت: در این قرن سعی می‌شود که حوزه اخلاق از حوزه الهیات جدا شود، یعنی اخلاق به نحوی طبیعی می‌شود و برای اخلاقی بودن نیاز به امر ماوراء الطبیعی از میان می‌رود. لذا اخلاق از الهیات وکلام جدا می‌شود.

دکتر شیخ رضایی سپس به نظام فلسفی دیدرو اشاره کرد و گفت: در واقع ما با فیلسوف به معنای دقیق کلمه مواجه نیستیم که بتوانیم نظامی فلسفی به او نسبت دهیم. او حتی نظرات ثابت فلسفی ندارد مثلاً در مورد نظرش در مورد طبیعت، نه تنها نظرات متغیر ارائه کرده است، بلکه تصریح کرده است که باید با توجه به پویایی طبیعت، از نظریات متغیر در مورد طبیعت سخن گفت. بنابراین در مورد او بیشتر می‌توان از یک روند فلسفی گفت نه یک نظام فلسفی.

وی در مورد تفکر اخلاقی دیدرو گفت: علیرغم اینکه دیدرو موافق با سایر فلاسفه قرن هجدهم به قابل تقلیل بودن همه چیز به مسائل فیزیولوژیک معتقد است، اما در مورد اخلاقیات معتقد است که می‌توان همچنان از یک اصول اخلاقی دفاع کرد، بدون اینکه یک نفس غیرمادی باشد که محمل آرمانهای اخلاقی باشد. همچنین دیدرو در زیبایی‌شناسی معتقد است که به هیچ وجه خلاقیت ادبی و هنری به اصول طبیعی قابل تقلیل نیست. بنابراین به هیچ وجه معتقد نیست که جبر محیط یا عناصر بیرونی توان تعین بخشی خلاقیت هنری را داشته باشند. او برای نویسنده و هنرمند، حد نهایت آزادی و خلاقیت را قائل است و نظریه زیبایی‌شناسی او تلفیقی از تجربه‌گرایی انگلیسی و ایده آلیسم است.

دکتر شیخ رضایی سپس به بحث از رمان پرداخت و گفت: در نگاه اول که رمان را می‌خوانیم احساس می‌کنیم که تمام قواعد رمان‌نویسی کلاسیک، هم در فرم و هم در محتوا شکسته می‌شود و حتی مسخره می‌گردد.

وی به دو دسته نقد در مورد رمان دیدرو اشاره کرد و گفت: دسته اول نقدهایی هستند که با صبغه فلسفی به رمان می‌پردازند، و می‌کوشند به این سوال جواب دهند که آیا رمانی فلسفی است یا خیر. زیرا کار به‌وفور اجازه تفسیرهای فلسفی را می‌دهد. در واقع در دسته نخست نقدها منتقدان به جستجوی عقاید فلسفی دیدرو در کتاب هستند. به نظر من این نقدها از این مسئله رنج می‌برند که کتاب غنی‌تر از آن است که به یک موضع فلسفی قابل تقلیل باشد. کتاب در واقع قابل مقایسه با «رساله منطقی-فلسفی» ویتگنشتاین است. کل داستان می‌کوشد نظریات فلسفی را به ریشخند بگیرد و لذا خیلی ساده‌دلانه است که به یک یا چند جمله از کتاب برای نسبت دادن یک موضع فلسفی استناد کنیم.

وی با اشاره به برخی از موارد این ریشخند عقاید فلسفی در کتاب گفت: رمان در واقع مخاطب را به بازی می‌گیرد. بنابراین رویکرد نخست، یعنی در نظر گرفتن رمان به‌مثابه رمانی فلسفی قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد، گو اینکه دیدرو بر فراگرد و روال و روند اندیشه تأکید می‌کند.

دکتر شیخ رضایی سپس به دسته دوم نقدها پرداخت و گفت: دسته دوم نقدها به روایت، ساختار روایت و تکنیکهای روایی پرداخته‌اند. یکی از این جنبه‌های روایی، ساده‌بودن و مبهم بودن طرح اصلی داستان و اهمیت داستانکهایی است که ضمن آن بیان می‌شوند. از دیگر تکنیکها می‌توان به حرف زدن نویسنده با خواننده در مورد روش نوشتن، دانای مطلقی که نمی‌داند، خلاقیت و آزادی نویسنده، همراهی نویسنده با شخصیتها، ورود خواننده به داستان و صاحب حق انتخاب شدن، ارجاع مکرر به آثار نویسندگان دیگر و تفکیک زمان آفاقی و انفسی اشاره کرد.

وی گفت: با کنار هم گذاشتن این تکنیکها می‌توان به تحلیل خاصی از این رمان دست یافت. این تحلیل این است که قائل شویم، این کتاب داستانی در مورد روایت کردن است. آدمهای کتاب کاری جز روایت کردن ندارند. ژاک به عنوان نوکر تنها به روایت کردن می‌پردازد. نکته جالب این که آدمها در این کتاب از طریق روایت کردن به قدرت دست می‌یابند. محور اصلی داستان روایت است، ژاک قدرت دارد چون در قصه‌گویی مهارت دارد، ما هم به عنوان خوانندگان کتاب در روایت کتاب سهم داریم و درگیر روایت هستیم.

دکتر شیخ رضایی در پایان به اهمیت کتاب برای نقد ادبی پست مدرن پرداخت و گفت: کتاب علاوه بر اینکه در فرم و محتوا قواعد و بنیادهای هر چیز را به هم می‌ریزد، بسیار شبیه رمان تجربی پسامدرن است، یعنی همه عناصر این دست از رمانها مثل نقش خواننده، بازی با داستان، بازی با روایت، ارتباطات بینامتنی، رفتن از یک داستان به داستان دیگر، به تمسخر گرفتن ژانرهای ادبی در آن دیده می‌شوند. جالب آنکه نویسندگان پست مدرن که بزرگترین انتقادشان به دوره روشنگری یعنی همین دوره نگارش کتاب دیدرو، به عنوان عصر تثبیت آرمان های مدرن است، بیشترین همدلی را با کتابی از همین عصر یعنی «ژاک قضا و قدری و اربابش» دارند و این کتاب سرمشقی برای ایشان است.