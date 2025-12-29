موسوعه ۴۱ جلدی آثار محقق نائینی در قم بازنشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسوعه ۴۱ جلدی آثار مرحوم آیتالله میرزا محمدحسین نائینی (ره) با توجه به استقبال علما، پژوهشگران و فضلای حوزههای علمیه، به همت مؤسسه نشر حوزههای علمیه به چاپ دوم رسید.
جلد نخست این مجموعه با عنوان استوانه فقاهت به بررسی زندگی، شرح حال، سیره علمی و افکار مرحوم آیتالله نائینی اختصاص دارد و ۴۰ جلد دیگر نیز شامل آثار قلمی و تقریرات دروس ایشان است که عمدتاً از سوی شاگردان برجسته این فقیه نامدار تدوین شده است.
این موسوعه جامع، مجموعهای منسجم از آثار فقهی، اصولی، استفتائات، تقریرات درسها و اندیشه سیاسی مرحوم آیتالله نائینی را دربر میگیرد و با هدف احیا، تجمیع و عرضه نظاممند میراث علمی و فکری این فقیه برجسته جهان تشیع منتشر شده است.
از جمله عناوین مجلدهای این مجموعه میتوان به استوانه فقاهت به زبانهای فارسی و عربی، الصلاة فی المشکوک، المحقق النائینی، وسیله النجاه، رساله لاضر، الفتاوی، الاستفتائات، کتاب الحج، احکام العبادات و المعاملات، حاشیة العروة الوثقی، تنبیهالامه و تنزیهالملة، اجود التقریرات، فواید الاصول، التقریرات الاصولیه و کتاب الصلاه اشاره کرد.
بخش قابل توجهی از این آثار، تقریرات درسهای مرحوم آیتالله نائینی است که توسط شاگردان برجستهای همچون آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی، محمدعلی کاظمی، شیخ حسین حلی، محمدتقی آملی و شیخ موسی خوانساری تدوین شده است.
کنگره بینالمللی بزرگداشت مرحوم میرزای نائینی با مشارکت علما و زعمای حوزههای علمیه ایران و عراق و با پیام ویدئویی رهبر معظم انقلاب و سخنرانی مراجع عظام تقلید، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدیر حوزههای علمیه، در چهار مرحله در شهرهای قم، مشهد، نجف و کربلا برگزار شد.
مرحوم آیتالله میرزا محمدحسین نائینی از مراجع و فقهای برجسته شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری و از شاگردان آخوند خراسانی بود که نقش مؤثری در تحول علم اصول فقه و تبیین نسبت فقه و سیاست ایفا کرد؛ اثر ماندگار وی تنبیهالامه و تنزیهالملة از متون شاخص فقه سیاسی شیعه به شمار میرود و اندیشههای او همچنان در محافل علمی و حوزوی مورد توجه و پژوهش است.
نظر شما