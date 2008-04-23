شهربازی بیرجند تابستان امسال افتتاح می شود

محمود محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، ساماندهی مبلمان شهری بیرجند را از اولویت‌های کاری سال جاری شهرداری اعلام کرد و اظهار داشت: تا پایان خرداد امسال شاهد تحول در بیرجند و نورپردازی خواهیم بود تا شهری زنده و شاداب داشته باشیم.

وی اجرای برنامه‌ های تفریحی و رفاهی را نیز از برنامه‌ های امسال شهرداری بیرجند برشمرد و افزود: امیدواریم با یجاد جاذبه‌ های شهری شاهد رونق اقتصادی را شاهد و بالا رفتن روحیه مردم شهر بیرجند باشیم.

شهردار بیرجند اضافه کرد: پروژه‌هایی که اجرا می ‌کنیم اغلب در راستای روان سازی شهری خواهد بود که ساخت دو پارکینگ شهری، تکمیل رینگ دور شهر، تکمیل پروژه خیابان غفاری و پل‌های عابر پیاده از مهم‌ ترین آن‌ها در سال جاری است.

محسن زاده با اشاره به خریداری امکانات بخش ترافیکی شهربیان داشت: امسال کارت الکترونیکی و بلیت الکترونیکی اتوبوس های شهرداری بیرجند را اجرایی خواهیم کرد.

وی از راه اندازی بیش از 20 پل عابر پیاده تا پایان امسال در بیرجند خبر داد و تصریح کرد: هدف ما رفع معضل ترافیکی بوده و در همین راستا سال 87 پرونده پل های عابر پیاده را خواهیم بست.

وی مجموع اعتبارات امسال شهرداری بیرجند را 24 تا 25 میلیارد تومان برشمرد و افزود: اعتبارات دولتی امسال شهرداری برابر با 30 سال گذشته است.

محسن زاده 70 درصد اعتبارت شهرداری بیرجند را اعتبارات جاری و 30 درصد را عمرانی دانست و اظهار داشت: در گذشته حدود سه میلیارد تومان را صرف کارهای عمرانی می کردیم که امسال باید برابر هفت سال کارکرد در این بخش فعالیت کنیم.

شهردار بیرجند دلیل اصلی افزایش اعتبارات دولتی شهرداری را توجه مسئولان استان، استاندار و رئیس جمهور در سفر به این استان اعلام کرد و گفت: استاندار خراسان جنوبی در چند ماه اخیر خارج از اعتبارات سفر هیئت دولت دو میلیارد و 300 میلیون تومان به شهرداری بیرجند کمک کرده است.

محسن زاده یادآورشد: در اسفندماه سال گذشته حدود هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به شهرداری بیرجند ابلاغ شد و 5/10 میلیارد ریال نیز در سال جاری از همین محل اختصاص داده می ‌شود و یک میلیارد و 300 میلیون تومان نیز در فروردین امسال از محل اعتبارات دولتی به شهرداری اختصاص یافت.