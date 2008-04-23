۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

علوی به مسابقات جهانی شطرنج اعزام می شود

هما علوی با قهرمانی در مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور، سهمیه شرکت در پیکارهای جهانی این رشته را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور، هما علوی در رده اول قرار گرفت و هانیه خلجی و غزل حکیمی فرد نیز دوم و سوم شدند.

در این رقابتها که با حضور 40 شطرنجباز در زنجان جریان داشت، علوی 7 امتیاز به دست آورد و خلجی و حکیمی فرد نیز به ترتیب صاحب 5/6 و 6 امتیاز شدند.

هما علوی به عنوان قهرمان این رقابت ها در مسابقات جهانی شطرنج که مرداد ماه در ترکیه برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

همچنین هانیه خلجی به عنوان نفر دوم  در مسابقات قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا شرکت می کند. البته کنفدراسیون شطرنج آسیا هنوز در مورد زمان و مکان این رقابت ها تصمیمی نگرفته است.

