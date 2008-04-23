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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

شهروندان غرب استان تهران مراقب محصولات بهداشتی تقلبی باشند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس استان تهران گفت: ضروری است شهروندان غرب استان تهران هنگام خرید محصولات بهداشتی و آرایشی مراقب تقلبی بودن آنها باشند.

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چندی پیش یک باند توزیع کننده محصولات بهداشتی غیرمجاز که در اسلامشهر لوازم بهداشتی غیراستاندارد را با مارک فرانسوی تولید می کردند، منحل شد که این امر ضرورت توجه بیشتر در این زمینه را نمایان می کند.

وی خاطرنشان کرد: 10 زن در یک انبار واقع در اسلامشهر زیر نظر مردی که در حال حاضر خارج از کشور زندگی می کند با همکاری فردی به نام فرید اقدام به نصب برچسب های بهداشتی محصولات فرانسوی به روی اقلام بهداشتی می کردند.

وی افزود: ماموران گروه مبارزه با جرائم اقتصادی پس از شناسایی انبار در عملیاتی با حکم دستگاه قضایی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این محصولات بهداشتی که شامل شامپو، کرم مرطوب کننده، ژل مو و واکس مو بوده است در این کارگاه تهیه شده و با مارک فرانسوی در بازارهای غیررسمی توزیع می شده است.

سردار اکبرشاهی از شهروندان خواست تا در زمان خرید محصولات بهداشتی از مراکز رسمی و دارای مجوز کسب و پروانه بهداشتی خرید کنند تا در زمان استفاده از این محصولات دچار عوارض جسمی نشوند.

کد مطلب 670592

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