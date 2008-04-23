سیدعلی حمیدی درباره دلیل توقف پخش برنامه "خودمونی" به خبرنگار مهر گفت: "این برنامه متوقف نشده، بلکه پخش آن به پایان رسیده و به زودی برنامهای جدید با اجرای رشیدپور روی آنتن شبکه تهران میرود. در این برنامه از دوستان "خودمونی" دعوت میکنیم با بینندگان صحبت کنند."
وی درباره اینکه چرا مجریان "خودمونی" درباره پایان آن حرفی نزدند، گفت: "همانطور که اشاره کردم یک برنامه گفتگومحور به زودی روی آنتن شبکه تهران میرود و این اتفاق امری طبیعی است. گروه اجتماعی شبکه تهران برنامههایی متنوع در دست تولید دارد که پخش میشود. همچنین برنامههایی در قالبهای جدید برای ایام تابستان تهیه خواهیم کرد."
پخش برنامه "خودمونی" از سال گذشته با اجرای نسرین مقانلو و اردلان شجاعکاوه از شبکه تهران شروع شد و تا روز دوشنبه دوم اردیبهشت روی آنتن رفت.
