به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی عصر دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان زنجان با بیان اینکه اقامه نماز در دستگاههای اجرایی نباید به اقدامی نمایشی و صرفاً گزارشی محدود شود، اظهار کرد: نماز دارای آثار عمیق معنوی، اجتماعی و اخلاقی است و میتواند در کاهش بسیاری از آسیبها و مشکلات جامعه نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به اینکه تقویت ایمان و باورهای دینی مدیران و کارکنان زمینهساز انجام صحیح وظایف شرعی و اداری است، تصریح کرد: مدیران باید خود در عمل پایبند به دستورات دینی باشند تا بتوانند کارکنان را به انجام این فریضه الهی ترغیب کنند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات ستاد اقامه نماز، عنوان کرد: حضور نماینده ولیفقیه در استان و استاندار زنجان در این جلسات نشاندهنده اهمیت موضوع است و انتظار میرود سایر مدیران نیز با احساس مسئولیت بیشتری در این نشستها شرکت کنند، چرا که غیبت مسئولان موجب کاهش سطح تصمیمگیری و اثرگذاری این جلسات میشود.
حسینی هدف از برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز را فراتر از نشستهای اداری دانست و گفت: این جلسات باید به بستری برای تصمیمسازیهای اساسی و اقدامات عملی در حوزه نماز تبدیل شود، نه اینکه صرفاً به ارائه گزارشها محدود بماند.
وی با اشاره به کاهش تعداد نمازگزاران در برخی مساجد، بهویژه در نماز صبح و ظهر، خاطرنشان کرد: تغییر سبک زندگی و کمبود امام جماعت از جمله عوامل مؤثر در این زمینه است و این موضوع در ادارات، مدارس، دانشگاهها، کارخانهها و شرکتها نیز بهعنوان یکی از چالشهای جدی مطرح است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به عضویت ۷۳ دستگاه اجرایی در ستاد اقامه نماز استان، اظهار کرد: متأسفانه ظرفیت این دستگاهها بهدرستی در حمایت و تقویت نماز، بهویژه در مدارس و مراکز عمومی، به کار گرفته نشده و نقش معین و پشتیبان آنها نیازمند بازتعریف و فعالسازی است.
وی یکی از راهکارهای پیشنهادی را معین شدن ادارات برای مساجد عنوان کرد و افزود: از این طریق میتوان بخشی از نیاز مساجد به امام جماعت را تأمین کرد و همچنین کارگروهها و کمیتههای پشتیبانی باید با بررسی موضوعات مشترک، راهکارهای عملی و اجرایی ارائه دهند.
حسینی بر ضرورت تعامل و همکاری با حوزه علمیه برای تربیت امام جماعت، سازمان تبلیغات اسلامی برای توانمندسازی آنان و همچنین بهرهگیری از ظرفیت اوقاف و رسانهها تأکید کرد و گفت: رسانهها نقش مهمی در انعکاس فعالیتها و ترویج فرهنگ نماز دارند و باید از این ظرفیت به شکل مؤثر استفاده شود.
وی با تأکید بر نقش محوری مدیران در ترویج فرهنگ نماز، گفت: مدیرانی که با انگیزه و اهتمام جدی به تقویت اقامه نماز در مجموعههای اداری خود میپردازند، باید مورد تشویق قرار گیرند و این موضوع بهصورت مشخص در ارزیابیهای سازمانی آنان لحاظ شود.
نظر شما