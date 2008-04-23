به گزارش خبرنگار مهر، شماره فروردین و اردیبهشت مجله سوره ویژه گروه های ضد جنگ آمریکایی که به ایران سفر کردند اختصاص دارد. در این شماره که مجموعه مکاتبات و کوششهای حبیب احمدزاده در ارتباط با این گروه ها آمده است، نقش تشکلهای ضد جنگ آمریکایی در اطلاع رسانی این فاجعه انسانی و افشای حقیقت ماجرای سقوط ایرباس A300 در سال 1367 بررسی شده است.

در این شماره فعالیتهایی که این نویسنده ادبیات جنگ با گروه های فوق در طول 11 سال انجام داده، از نظر خواهد گذشت. از جمله آنها نامه نگاری احمدزاده با "ویل راجرز" - فرمانده ناو جنگی وینسنز - است که ایرباس ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد و باعث شهادت 290 مسافر از جمله 62 کودک شد.

سوره در این شماره به تلاشهای انسان دوستانه این داستان نویس و فیلمساز ایرانی - که خود کاپیتان کشتی در سپاه پاسداران است - پرداخته و حضور اعضایی از گروه های ضد جنگ آمریکایی در ایران و ملاقات آنها با خانواده های شهدای آن فاجعه را در سالهای گذشته به تفصیل بیان کرده است.

شماره 37 سوره در آستانه بیستمین سالگرد این فاجعه (12 تیر) همراه با تصاویر و اسناد مرتبط و متن مکاتبات کتبی و الکترونیکی حبیب احمدزاده در حدود 150 صفحه عرضه می شود. سوره با دبیری تحریریه علی شیرازی و همکاری حبیب احمدزاده، علی فتحعلی آشتیانی (مترجم) و سعید ناظمی منتشر خواهد شد.