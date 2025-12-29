  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

بازگشت آرامش به درگهان؛ با آشوبگران برخورد می‌شود

قشم- دادستان عمومی و انقلاب قشم با اشاره به تلاش برخی عوامل برای بر هم زدن نظم عمومی در درگهان قشم، از بازگشت آرامش به بازارهای درگهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی اظهار کرد: چندین نفر افراد اقدام به تحریک عمومی و همچنین تهدید بازاریان برای تعطیلی در این شهر کرده بودند که پس از حدود دو ساعت هم اکنون جو آرام است و مشکلی برای بازارها و مغازه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت فعالیت برخی بازارها و همچنین مغازه‌ها به حالت عادی بازگشته است، افزود: با افرادی که اقدام به شورش کرده‌اند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه با معتمدین درگهان خبر داد و تصریح کرد: اگر افرادی بخواهند شرایط جامعه را ناامن کنند به شدت با آنها برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم برخی از این وضعیت سو استفاده کنند.

وی گفت: از مردم درخواست داریم خط خود را از آشوبگران جدا کنند تا زیانی به اموال عمومی و شخصی وارد نشده و امنیت روانی و اقتصادی کشور به مخاطره نیفتد.

کد خبر 6706622

