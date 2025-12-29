به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی اظهار کرد: چندین نفر افراد اقدام به تحریک عمومی و همچنین تهدید بازاریان برای تعطیلی در این شهر کرده بودند که پس از حدود دو ساعت هم اکنون جو آرام است و مشکلی برای بازارها و مغازه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت فعالیت برخی بازارها و همچنین مغازه‌ها به حالت عادی بازگشته است، افزود: با افرادی که اقدام به شورش کرده‌اند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه با معتمدین درگهان خبر داد و تصریح کرد: اگر افرادی بخواهند شرایط جامعه را ناامن کنند به شدت با آنها برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم برخی از این وضعیت سو استفاده کنند.

وی گفت: از مردم درخواست داریم خط خود را از آشوبگران جدا کنند تا زیانی به اموال عمومی و شخصی وارد نشده و امنیت روانی و اقتصادی کشور به مخاطره نیفتد.