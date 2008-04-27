1300 گواهینامه صادراتی در آذربایجان غربی صادر شد

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این تعداد گواهینامه صادراتی برای 61 هزار تن کالا صادر شده است.

وی ارزش این کالاها را 31 میلیون و 269 هزار دلار عنوان کرد و افزود: تعداد کالاهای صادراتی نسبت به سال قبل 21 درصد رشد داشته و از نظر ارزش تغییری نکرده است.

امینی در خصوص کالاهای وارداتی نیز یادآور شد: در زمینه واردات دو هزار و 278 فقره گواهینامه وارداتی صادر شده و به دو مورد کالای وارداتی نیز اجازه ورود داده نشده است که در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 85، حدود 20 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به طرح جامع نظارت بر اجرای استاندارد بیان داشت: این طرح با اعتبار بالغ بر 350 میلیون ریال و با هدف نظارت بر اجرای شاخص های استاندارد واحدهای تولیدی اختصاص یافته و در حال اجرا است.

امینی افزود: این طرح نظارتی موجب جلوگیری از تولید و عرضه این دستگاه ها توسط شرکتهای داخلی همچنین مقابله با واردات ترازوهای فاقد کیفیت و غیر استاندارد خارجی می‌شود.

وی در ادامه از پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد و توسعه آزمایشگاه همکار در استان به منظور خرید تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و یادآور شد: این مبلغ به تجهیز چهار آزمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی و معدنی، آزمایشگاه سیار اوزان و مقیاسها و آزمایشگاه شیمیایی و پلیمری اختصاص می یابد.

وی همچنین از اجرای آزمون دوره ای وسایل سنجش اوزان و مقیاسها در سطح صنوف استان با همکاری اتحادیه امور صنفی استان خبر داد و اعلام کرد: در این طرح کلیه صنوف موظفند ترازوها و وسایل سنجش خود را برای آزمون دوره ای در اختیار این شرکت قرار دهند و بر چسب کالیبراسیون و صحت عملکرد را دریافت کنند.

امینی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 140 نمونه با هدف جمع آوری کالاهای بدون کیفیت به صورت تصادفی از بازار برداشت شد که عدم انطباقهایی با استاندارد داشتند.

وی یادآور شد: بر اساس این مغایرتها، 602 مورد منجر به تذکر و اخطار به واحدهای تحت پوشش اداره کل استاندارد شد.

این مسئول در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی ادامه داد: سه پروژه در خصوص شناسایی روشها و مقررات استاندارد سازی در کشورهای همسایه و مقایسه تطبیقی آن برای افزایش صادرات کالای استاندارد، روشهای کاهش کاتولین در آب سیب و ارتقای کیفیت فرآورده های ساختمانی و معدنی در محدوده شهرستان ارومیه انجام شده است.