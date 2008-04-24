۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

سال نوآوری و شکوفایی/

جوانان در نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی رسالت سنگینی بر عهده دارند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار سبزوار گفت: جوانان در نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی رسالت سنگینی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، علی اصغر عنابستانی ظهر امروز در جمع بانوان عضو انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه گوهرشاد سبزوار که در طرح رحمت شرکت کرده بودند، گفت: طرح رحمت به منظور تقویت بنیه فرهنگی و دینی اولیا و مربیان دانش آموزان در سبزوار برگزار می شود.

وی تصریح کرد: جوانان برومند ما با روحیه خودباوری و عزت مندی نشان داده اند که می توانند قله های رفیع علم و دانش را فتح کنند و به دشمنان بفهمانند که ایران می تواند با تکیه بر خودباوری در عرصه های مختلف پیشتاز باشد.

علی اصغر عنابستانی افزایش سطح آگاهی های مردم را برای رشد نوآوری و شکوفایی ضروری عنوان کرد و گفت: در سال گذشته هفت هزار مقاله علمی دانشمندان جوان ایرانی در جملات معتبر دنیا به چاپ رسید که این تعداد در طول برنامه پنج ساله سوم توسعه 9 هزار مقاله بود که نشان از جهش علمی کشورمان است.

معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نوآوری و شکوفایی در جامعه اسلامی ما بدون نگاه دینی و معیارهای اسلامی امکان پذیر نیست و هرگاه بدون توجه به ارزش های دینی در مسیر نوآوری و شکوفایی گام نهاده ایم با مشکلات زیادی برخورد کرده ایم.

عنابستانی تصریح کرد: نوآوری و خلاقیت و شکوفایی ایران اسلامی باید در راستای تشکیل حکومت جهانی اسلام به رهبری امام زمان (عج) باشد و جوانان ما در این مهم رسالت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: طبق برنامه چشم انداز توسعه قرار بود ایران طی 17 سال آینده قدرت اول علمی منطقه شود که این موقعیت بزرگ امسال صورت گرفته است و علاوه بر آن طبق بررسی سازمان کنفرانس اسلامی ایران کشور اول تولید علم در بین کشورهای اسلامی است.

