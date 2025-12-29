نقشه دشمن در نهم دی نقش بر آب شد؛ مردودی برخی خواص در فتنه ۸۸

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی دوشنبه شب در اجلاسیه استانی شهدای حقوقدان و مراسم محوری نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، که در حسینیه جماران بیرجند و با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، با بیان اینکه باید راه شهدا را ادامه دهیم تا در پیشگاه آنان شرمنده نباشیم، یاد و خاطره شهید والامقام آیت‌الله دکتر بهشتی را گرامی داشت.

وی با اشاره به نقش برجسته شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، اظهار کرد: با وجود جایگاه رفیع علمی و انقلابی، ایشان به تعبیر امام خمینی (ره) «مظلوم زیست، مظلوم از دنیا رفت و خار چشم دشمنان بود.»

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شهید بهشتی هنگام ساماندهی قوه قضائیه بر پایه احکام الهی با مخالفت‌هایی مواجه شد، افزود: شهید قدوسی نیز از جمله شهدای حقوقدان کشور است که بسیاری از شاگردان و تربیت‌یافتگان او بعدها از ارکان قوه قضائیه شدند.

حسینی با اشاره به شخصیت سردار شهید کاظمی، تصریح کرد: این شهید بزرگوار به معنای واقعی اهل جهاد فی‌سبیل‌الله بود و برگزاری اجلاسیه‌های شهدا، فرصتی مغتنم برای تجدید عهد و پیمان با شهدای انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: دشمن زمانی که دید با جنگ مستقیم و سخت نمی‌تواند کشور را تصرف کند، تلاش کرد با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد تفرقه، به اهداف خود دست یابد.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حماسه نهم دی، گفت: رهبر انقلاب فرمودند که «باید سجده شکر به جا آوریم» و این سنت الهی است که پیروزی‌ها جز با تحمل سختی‌ها به دست نمی‌آید.

حسینی با بیان اینکه در فتنه سال ۱۳۸۸ برخی از خواص با مظلوم‌نمایی مردود شدند، خاطرنشان کرد: آنان تلاش داشتند فضایی ایجاد کنند که گویی حقی از آنها تضییع شده است، اما بصیرت مردم این توطئه را خنثی کرد.

وی تأکید کرد: حضور اقشار مختلف مردم در صحنه، همانند حماسه نهم دی، همواره موجب ناکامی دشمنان در ایجاد آشوب و ناامنی در کشور شده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش رهبری در جریان فتنه، افزود: رهبر معظم انقلاب با ورود مستقیم به صحنه و تبیین‌گری، مسیر را برای مردم روشن کردند و در نهم دی، اقیانوس عظیم ملت ایران با حضور علما در صف مقدم، به وظیفه خود به‌خوبی عمل کرد.

حسینی در ادامه با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: امروز کشورهای اروپایی که مدعی حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان هستند، با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین، در برابر افکار عمومی جهان رسوا شده‌اند.

وی با تأکید بر پیگیری دغدغه‌مند مسائل روز کشور گفت: مسائل کشور را با دقت دنبال می‌کنیم، نقد منصفانه داریم و مسئولان نیز باید به وظایف خطیر خود به‌درستی عمل کنند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی با قدردانی از واکنش‌های مردمی نسبت به توهین صورت‌گرفته به شهید رئیسی، تصریح کرد: ملت ایران هرگز اجازه نخواهند داد به جایگاه والای شهدا اهانت شود و هر جا احساس وظیفه کنند، در صحنه حاضر خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: شهدا یک عمر عاشق شهادت بودند و دنیا برای آنان همچون قفسی بیش نبود.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهدای حقوقدان استان خراسان جنوبی تجلیل شد.