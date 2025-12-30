به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به روند تولید داخلی بورژی‌ها، واگن‌ها و اتاقک‌های مترو، این دستاوردها را نشانه‌ای روشن از ظرفیت بالای مهندسان و کارگران ایرانی دانست و اظهار کرد: توسعه ناوگان مترو با تکیه بر توان داخلی، گامی مهم در مسیر خودکفایی و ارتقای کیفیت خدمات شهری است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از واگن‌های جدید می‌تواند زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو را تا ۱۰ دقیقه کاهش دهد، افزود: این موضوع نقش مؤثری در افزایش رفاه و رضایت شهروندان دارد و می‌تواند به بهبود تجربه سفرهای درون‌شهری کمک کند.

قائم پناه حمل‌ونقل عمومی را پایه و اساس توسعه شهری دانست و تصریح کرد: امیدواریم با همکاری متخصصان و کارگران عزیز، این پروژه بزرگ هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و شاهد آثار مثبت آن در زندگی روزمره مردم باشیم.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آثار جانبی توسعه ناوگان مترو خاطرنشان کرد: گسترش حمل‌ونقل عمومی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز اثرگذار است.