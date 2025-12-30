  1. استانها
  2. تهران
۹ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۴

معاون رئیس جمهور از کاهش ۱۰ دقیقه‌ای زمان انتظار مسافران مترو خبر داد

ری- معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر شتاب‌گیری تولید داخلی واگن‌های مترو، اعلام کرد بهره‌برداری از این واگن‌ها زمان انتظار مسافران را تا ۱۰ دقیقه کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به روند تولید داخلی بورژی‌ها، واگن‌ها و اتاقک‌های مترو، این دستاوردها را نشانه‌ای روشن از ظرفیت بالای مهندسان و کارگران ایرانی دانست و اظهار کرد: توسعه ناوگان مترو با تکیه بر توان داخلی، گامی مهم در مسیر خودکفایی و ارتقای کیفیت خدمات شهری است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از واگن‌های جدید می‌تواند زمان انتظار مسافران در ایستگاه‌های مترو را تا ۱۰ دقیقه کاهش دهد، افزود: این موضوع نقش مؤثری در افزایش رفاه و رضایت شهروندان دارد و می‌تواند به بهبود تجربه سفرهای درون‌شهری کمک کند.

قائم پناه حمل‌ونقل عمومی را پایه و اساس توسعه شهری دانست و تصریح کرد: امیدواریم با همکاری متخصصان و کارگران عزیز، این پروژه بزرگ هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و شاهد آثار مثبت آن در زندگی روزمره مردم باشیم.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آثار جانبی توسعه ناوگان مترو خاطرنشان کرد: گسترش حمل‌ونقل عمومی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز اثرگذار است.

